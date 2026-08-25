Ucraina primește armament vital pentru rezistența împotriva bombardamentelor rusești. Negocieri pentru livrări viitoare

Ucraina a primit recent un număr mic de interceptoare Patriot de fabricaţie americană, capabile să doboare rachete balistice ruseşti, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP, preluată de Agerpres.

De asemenea, Ucraina a primit confirmarea viitoarelor livrări ale sistemului francez de rachete sol-aer Crotale, a declarat preşedintele, citat de postul de televiziune Suspilne.

El nu a precizat câte unităţi au sosit şi nici cine le-a furnizat.

De la începutul războiului, Ucraina s-a confruntat cu o penurie de rachete de interceptare Patriot (rachete PAC-3) fabricate în SUA, singurele primite de Kiev de la aliați capabile să doboare rachetele balistice și hipersonice rusești.

Însă, în ultimele luni, această penurie acută a devenit o problemă majoră, Moscova bombardând Kievul, în medie, o dată la trei zile, numai în luna iulie. Au fost zile în care apărarea antiaeriană ucraineană nu a reușit să doboare nici măcar una dintre rachetele balistice rusești.

„Și acesta nu este doar un fenomen de vară – se aplică fiecărei perioade din prima jumătate a anului 2026”, spunea Zelenski, într-un mesaj publicat în mediul online, pe 5 august.

Președintele de la Kiev spunea că aliații internaționali ai Ucrainei au furnizat țării doar o treime din rachetele de apărare aeriană anul acesta, comparativ cu 2025.

Pe 8 august, Zelenski spunea că există un acord cu Statele Unite privind livrări lunare de interceptoare Patriot, însă acestea nu acoperă necesarul apărării antiaeriene.

„Cine are sistemele și antirachetele? În primul rând, producătorul – Statele Unite ale Americii”, a declarat Zelenski. „Ne pot ajuta? Lucrăm la asta. Ne vor furniza rachete în fiecare lună? Da, avem acorduri. Sunt suficiente aceste rachete? Nu”, a continuat liderul ucrainean.

Deoarece livrările americane nu acoperă necesarul ucrainean, Kievul negociază activ cu partenerii europeni pentru a obține interceptoare suplimentare, a precizat președintele Zelenski.

El a indicat în mod specific Germania, Polonia și țările scandinave ca potențiali furnizori cheie care au armamentul necesar în arsenalele lor.