Ucraina renunță la obiectivul de a intra în NATO și cere Statelor Unite să susțină înghețarea frontului în forma actuală. Zelenski, declarații înaintea summitului de la Berlin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este deschis dialogului, duminică, înaintea discuțiilor de la Berlin cu reprezentanții președintelui american Donald Trump și liderii europeni, potrivit AFP și Reuters.

Zelenski a spus că speră că Statele Unite vor susține o înghețare a liniei frontului din Ucraina în actuala formă.

„Cea mai corectă opțiune posibilă este să «rămânem unde suntem». Acest lucru este adevărat, pentru că este vorba despre o încetare a focului… Știu că Rusia nu vede acest lucru într-un mod pozitiv și mi-ar plăcea ca americanii să ne sprijine în această chestiune”, le-a spus președintele ucrainea reporterilor cu puțin timp înainte de a ajunge la Berlin.

Semnal pozitiv din SUA

Componența delegației americane nu a fost dezvăluită cu exactitate publicului în prealabil, dar un oficial american a spus că emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, merg în Germania pentru discuții cu ucrainenii și europenii.

Decizia de a-l trimite pe Witkoff, cel care a condus negocierile cu Ucraina și Rusia pe tema proiectului american de pace, pare a fi un semnal că Washingtonul vede șanse de progres la aproape patru ani de la izbucnirea războiului, notează Reuters.

Zelenski a spus Ucraina, europenii și SUA analizează un plan în 20 de puncte, precizând totodată că între Kiev și Moscova nu există discuții directe.

El a menționat că deocamdată nu a primit niciun răspuns din partea Washingtonului pe tema amendamentelor propuse de Kiev, dar a adăugat: „Primesc toate semnalele și voi fi pregătit pentru dialogul care va începe astăzi”.

„Summitul de la Berlin este important”, a subliniat președintele Ucrainei.

Ucraina renunță la intenția de a intra în NATO

Volodimir Zelenski a spus că țara sa a renunțat la ambițiile de aderare, în schimbul unor garanții de securitate occidentale, ca formă de compromis pentru încheierea războiului lansat de Rusia în februarie 2022.

Decizia reprezintă o schimbare drastică de poziție pentru Ucraina, care are obiectivul de aderare menționat în constituție, și îndeplinește una dintre revendicările Rusiei.

„Încă de la început, dorința Ucrainei a fost să adere la NATO, acestea sunt garanții de securitate reale. Unii parteneri din SUA și Europa nu au susținut această direcție”, a spus președintele ucrainean, răspunzând la întrebările adresate de reporteri într-o conversație pe WhatsApp.

„Astfel, astăzi, garanții bilaterale de securitate între Ucraina și SUA, garanții pentru noi din partea SUA similare Articolului 5 și garanții de securitate din partea colegilor europeni, precum și a altor țări – Canada, Japonia – reprezintă o oportunitate de a preveni o altă invazie rusească”, a adăugat Zelenski.

„Și este deja un compromis din partea noastră”, a mai spus el, adăugând că garanțiile de securitate ar trebui să fie obligatorii din punct de vedere juridic.