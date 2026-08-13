Ucraina restricționează informațiile despre atacurile rusești cu rachete asupra sa

Forțele armate ucrainene au anunțat miercuri că nu vor mai face publice bilanțurile detaliate ale loviturilor rusești cu rachete, transmit AFP și Agerpres.

Iurii Ignat, șeful comunicațiilor aviației militare, a anunțat pe Facebook că pe viitor rapoartele de dimineață ale comandamentului vor fi modificate, inclusiv prin restricționarea informațiilor despre numărul de rachete lansate de ruși, al celor doborâte de apărarea antiaeriană, neutralizate sau care nu și-au lovit țintele.

Alarmele în timp real vor rămâne nemodificate și se vor comunica în continuare totaluri generale.

Ignat a precizat că în luna iulie Rusia a lansat asupra Ucrainei peste 450 de rachete de diferite tipuri, dintre care 200 balistice.

Din cauza lipsei de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, Ucraina are dificultăți tot mai mari cu interceptarea rachetelor balistice, lansate de Rusia tot mai frecvent. Din cauza vitezei mari și a traiectoriei foarte înclinate, rachetele balistice sunt mult mai greu de interceptat cu alte mijloace față de rachetele de croazieră sau de drone.

În ultima vreme, Kievul a fost lovit săptămânal, fiind uciși civili și distruse clădiri rezidențiale. În noaptea de 5 august, Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna din cele 28 de rachete balistice lansate de ruși.

Conform președintelui Volodimir Zelenski, ucrainenii au primit anul acesta doar o treime din numărul de rachete interceptoare pentru Patriot față de perioada corespunzătoare din 2025.