Vulnerabilitatea cheie a Ucrainei pe care Rusia o exploatează acum din plin

Cea mai mare amenințare pentru orașele Ucrainei poate lovi cu foarte puține semne de avertizare sau chiar fără niciun avertisment, arată o analiză CNN.

În ultimele luni, Ucraina a pus Rusia în defensivă prin atacuri care au afectat capacitatea sa de rafinare a petrolului, au provocat cozi lungi la benzinării și au incendiat centre comerciale de logistică.

Însă Rusia a exploatat la rândul ei o vulnerabilitate cheie a Ucrainei: lipsa interceptoarelor care să oprească rachetele balistice. Au rezultat atacuri terifiante, de mare viteză, cu rachete asupra orașelor ucrainene, combinate cu alte lovituri cu rază lungă de acțiune care au provocat moartea a sute de civili.

Într-o singură noapte din această săptămână, un baraj de peste douăzeci de rachete balistice și antinavă a lovit regiunea capitalei ucrainene Kiev. Toate rachetele au trecut de apărarea ucraineană, ucigând cel puțin 17 persoane și rănind alte zeci. În luna iulie, atacurile rusești au ucis cel puțin 377 de civili și au rănit alți 2.129 în Ucraina, făcând din aceasta cea mai sângeroasă lună a invaziei de până acum, după aprilie 2022, conform CNN.

Atacurile aeriene masive ale Rusiei asupra Ucrainei sunt complexe. Într-un bombardament concentrat asupra regiunilor Kiev și Liov, în noaptea de 30 iunie, Rusia a lansat patru rachete antinavă, nouă rachete balistice, 61 de rachete de croazieră și aproape 300 de drone de atac asupra unor ținte din întreaga țară, potrivit Forțelor aeriene ucrainene.

Însă rachetele balistice rusești par să fie amenințarea care îi îngrijorează cel mai mult pe liderii ucraineni. Atacurile cu salve de rachete balistice ale Rusiei asupra Ucrainei au loc în timp ce Kievul încearcă cu disperare să-și refacă stocul de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot fabricate în SUA. Sunt printre puținele arme capabile să doboare o rachetă balistică.

De cât timp sunt folosite rachetele balistice?

Rachetele balistice nu sunt o noutate în război: Germania nazistă a folosit pentru prima dată racheta „V-2” în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Și așa-zisul „război al orașelor” din timpul conflictului din anii 1980 între Iran și Irak a văzut lansări reciproce de rachete Scud care au făcut ravagii în rândul populației civile.

Însă tehnologia pentru distrugerea rachetelor balistice a avansat semnificativ de la Războiul Rece încoace. Racheta interceptoare PAC-3 a sistemului Patriot se îndreaptă direct către ținta sa și o distruge prin simpla energie cinetică, mai degrabă decât cu ajutorul unui focos exploziv. Pe scurt, este ca un glonț care lovește un alt glonț.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, miercuri, mai multe rachete interceptoare, spunând că acestea „ar fi putut salva viețile celor uciși astăzi”.

„Este foarte important ca partenerii noștri să înțeleagă că întârzierile în furnizarea acestora sau lipsa disponibilității de a furniza sisteme antirachetă balistice duc direct la astfel de pierderi de vieți omenești și distrugeri îngrozitoare. Partenerii care nu sunt încă pregătiți să joace un rol mai activ în furnizarea de interceptoare pot ajuta prin implementarea unor noi sancțiuni. O parte semnificativă a producției de rachete balistice a Rusiei nu este încă supusă sancțiunilor”, a mai declarat liderul de la Kiev.

Volodimir Zelenski. Foto: Ukraine Presidency via Bestimage / Profimedia

Care sunt principalele amenințări pentru orașele Ucrainei?

Amenințarea la adresa orașelor Ucrainei poate fi, în linii mari, împărțită în trei categorii: rachete balistice, rachete de croazieră și drone, lansate de regulă din interiorul teritoriului rus sau din zonele Ucrainei ocupate de Rusia.

Mai aproape de linia frontului, rușii au folosit drone de atac mai mici în zonele civile din Ucraina, vizând benzinării și vehicule. La începutul acestei săptămâni, un vânzător de produse alimentare din regiunea sudică Herson a supraviețuit la limită unui atac cu o dronă FPV, într-un tip de atac descris în mod obișnuit drept „safari cu drone”.

Ucraina și-a demonstrat deja capacitatea și ingeniozitatea în contracararea dronelor rusești. Însă aceste dispozitive sunt relativ ieftine și disponibile în cantități mari, Rusia producând în masă „Geran-2”, o versiune a dronei „Shahed” proiectată în Iran, scrie CNN.

Inginerii ruși au introdus, de asemenea, îmbunătățiri, inclusiv motoare cu reacție, precum și drone-momeală pentru a spori eficiența atacurilor sale cu drone.

Ucraina, în schimb, dispune de un sistem stratificat de apărare împotriva dronelor relativ lente, iar experiența sa în combaterea dronelor a fost solicitată în urma războiului dintre SUA și Iran.

Rachetele de croazieră transportă de obicei o încărcătură mult mai mare decât o dronă. Propulsate de motoare cu reacție, acestea pot zbura de regulă foarte aproape de sol pentru a evita detectarea. De exemplu, „Kalibr” – o rachetă de croazieră lansată de pe mare și utilizată de navele de suprafață și submarinele rusești – poate zbura la aproximativ 20 de metri deasupra mării sau la 50 de metri deasupra solului.

De ce sunt atât de periculoase rachetele balistice?

O rachetă balistică, în schimb, are viteze și traiectorii foarte diferite. Propulsată de motoare-rachetă, ea urmează o traiectorie înaltă înainte de a coborî spre țintă.

Raza de acțiune variază, însă vitezele sunt extreme: racheta balistică rusească „Iskander”, cu rază scurtă de acțiune, zboară cu o viteză de șase până la șapte ori mai mare decât cea a sunetului și poate transporta până la 700 de kilograme de explozibili.

În atacurile recente asupra Kievului, sirenele de raid aerian au sunat în același timp cu producerea impacturilor.

Rusia a lansat racheta „Oreșnik”, o armă hipersonică cu rază intermediară de acțiune, în câteva rânduri împotriva Ucrainei, în atacuri văzute ca semnale privind disponibilitatea Moscovei de a escalada conflictul. Dar sistemele cu rază scurtă de acțiune, precum racheta balistică „Iskander”, au fost principala armă de lucru a armatei ruse.

Oficialii ucraineni afirmă că rușii au reutilizat, de asemenea, rachete de apărare antiaeriană „S-400” ca rachete balistice pentru a lovi ținte ucrainene.

Lansatorul de rachete Iskander-M, Foto: RIA Novosti / Sputnik / Profimedia

De ce este Ucraina tot mai îngrijorată de pericolul rachetelor balistice?

Confruntată cu o aprovizionare limitată cu interceptoare și cu intensificarea atacurilor asupra orașelor sale, Ucraina a făcut lobby pe lângă Washington pentru a produce în comun sisteme Patriot.

Președintele american Donald Trump a dat de înțeles la summitul NATO de luna trecută, desfășurat la Ankara, că ar putea fi dispus să acorde Ucrainei licența pentru producția în comun a sistemului Patriot. Însă președintele american pare să fi spulberat speranțele Ucrainei, spunând săptămâna trecută: „Discutăm despre asta, dar este un lucru dificil să oferi astfel de tehnologii”.

Între timp, oficialii ucraineni afirmă că Rusia își suplimentează arsenalul cu rachete balistice nord-coreene, sporind și mai mult amenințarea.

Vladislav Vlasiuk, emisarul prezidențial ucrainean pentru sancțiuni, a declarat că Ucraina a identificat o rachetă nord-coreeană „KN-23” – un echivalent al rachetei rusești „Iskander” – care a distrus recent o casă în Radușne, în regiunea rurală Dnipropetrovsk. Au fost ucise șase persoane, inclusiv trei copii, în timp ce alți cinci copii sunt încă dați dispăruți după atac.

KN-23, a spus el, „este practic un echivalent exact al rachetei rusești Iskander. Chiar și componentele lor sunt identice, inclusiv unele fabricate în Occident. Acesta este un exemplu al dependenței Rusiei de ajutorul militar din partea Coreei de Nord. Rachetele nord-coreene ucid civili ucraineni, la fel ca cele rusești”.

Iar deficitul Ucrainei în materie de apărare antirachetă s-ar putea accentua din cauza războiului dintre SUA și Iran întrucât Washingtonul are nevoie de astfel de arme pentru a-și proteja bazele militare din regiune și aliații din zona Golfului Persic.

După cum a relatat CNN în această săptămână, armata americană a consumat aproape patru cincimi dintr-un alt sistem de apărare antirachetă, „Terminal High-Altitude Area Defense” (THAAD), potrivit mai multor surse familiarizate cu situația. Agenția Reuters a scris, la rândul ei, că inclusiv stocurile americane de rachete pentru atacuri precise pe rază lungă au fost în mare parte consumate.

Stocul de rachete interceptoare Patriot a scăzut cu aproximativ jumătate de la începutul războiului, potrivit a două surse familiarizate cu cel mai recent raport privind inventarul.