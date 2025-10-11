Ucraina se laudă că a atacat cu drone o rafinărie de petrol rusească aflată la 1.400 km distanță de front

Fum la locul atacului la o rafinărie de petrol rusească din Republica Bașcortostan. Foto: . SBU source via Kyiv Independent

Drone ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au atacat o rafinărie de petrol rusească din Republica Bașcortostan sâmbătă dimineață, provocând explozii și un incendiu, a declarat o sursă din cadrul SBU pentru Kyiv Independent.



Anunțul vine în contextul în care Ucraina își intensifică atacurile asupra industriei rusești de gaze și petrol, o sursă cheie de venit care ajută Moscova să își susțină invazia.

Atacul a vizat uzina Bașnafta-UNPZ din Ufa, un oraș care este unul dintre cele mai mari centre ale industriei de rafinare din Rusia, furnizând combustibil și ulei Forțelor Armate Ruse, potrivit sursei SBU.



Mai multe explozii au avut loc la locul atacului, iar un incendiu a izbucnit în zona unității de procesare a țițeiului. În apropierea fabricii s-a văzut un nor de fum negru, iar pompierii se îndreptau spre locul incidentului, potrivit sursei citate.

Oficial, Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale au doborât sâmbătă cinci drone ucrainene deasupra Bașcortostanului, fără să menționează eventualele pagube.

Atacul asupra rafinăriei, situate la aproximativ 1.400 de kilometri de linia frontului din Ucraina, marchează al treilea atac cu drone SBU împotriva Bașcortostanului în ultima lună.

Dronele SBU cu rază lungă de acțiune au lovit anterior fabrica petrochimică Gazprom Neftekhim Salavat din aceeași regiune în două atacuri separate, pe 18 și 24 septembrie.