Ucraina şi Rusia se acuză reciproc de încălcarea armistițiului mediat de Trump. Ce fac între timp armatele celor două tabere

Ucraina şi Rusia s-au acuzat reciproc sâmbătă de încălcarea încetării focului care a fost convenită pentru trei zile, un armistițiu negociat de SUA şi anunţat vineri de preşedintele american Donald Trump.

„De la începutul zilei, numărul atacurilor efectuate de agresor a atins 51”, a indicat Statul-major al armatei ucrainene.

„În pofida declaraţiei de încetare a focului, grupuri înarmate ucrainene au lansat atacuri cu drone şi artilerie contra poziţiilor trupelor noastre”, a declarat la rândul său Ministerul Apărării rus.

La ce ajută totuși pauza în ostilităţi

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Viktor Trehubov, a afirmat la Kiev că forţele ucrainene şi cele ruse profită de actuala încetare a focului pentru a face rotaţia trupelor şi a aduce întăriri pe front.

„Ruşii iau astăzi pauză şi o folosesc pentru a aduce întăriri, a face rotaţia forţelor şi a-şi reface capacităţile ofensive”, a spus Trehubov. Acesta a adăugat că activităţi similare au loc şi de partea ucraineană, relatează AFP şi DPA, citate de Agerpres.

El a calificat situaţia actuală de pe linia frontului drept relativ calmă pentru moment, deşi au loc lupte izolate, însă de o intensitate mai mică decât de obicei.

Putin și Zelenski au acceptat armistițiul lui Trump

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri seară un armistițiu de trei zile între Ucraina şi Rusia, începând de sâmbătă, 9 mai, până luni, 11 mai.

Într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social, Trump a afirmat că această solicitare de încetare a luptelor a fost făcută direct de el și că „apreciază foarte mult” că președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski au fost de acord.

Încetarea focului a fost confirmată apoi atât de Ucraina, cât şi de Rusia.

Trump a mai anunţat că pe parcursul suspendării ostilităţilor părţile vor face şi un schimb de prizonieri, câte câte 1.000 din fiecare tabără.

Liderul de la Casa Albă şi-a exprimat speranţa că încetarea focului va fi prelungită şi după 11 mai şi că ea va marca începutul sfârşitului războiului.

Dar acest armistiţiu de trei zile este cel de-al treilea propus săptămâna aceasta. Atât Ucraina, cât şi Rusia au anunţat zilele trecute încetări unilaterale ale focului şi au acuzat cealaltă tabără de încălcarea lor.