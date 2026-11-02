Ucraina și Rusia și-au piratat reciproc aplicațiile de alertare a populației. A fost transmisă și o falsă alarmă nucleară

Ucraina a anunțat în cursul nopții că aplicația sa mobilă de alertare a populației a fost piratată, anunț urmat de cel al Rusiei, care a raportat luni un atac asupra aplicației Ministerului Situațiilor de Urgență, transmite France Presse.

Ministerul rus al Situațiilor de Urgență a raportat că aplicația sa mobilă, utilizată pentru a alerta populația în cazul atacurilor cu drone ucrainene și al altor pericole, a fost ținta unui „atac cibernetic masiv”.

Acest atac le-a permis autorilor săi să „difuzeze informații false către populație”, a scris ministerul pe Telegram, adăugând că se lucrează în prezent pentru „a remedia vulnerabilitatea aplicației mobile și a restabili funcționarea normală a acesteia”.

Cu câteva ore mai devreme, Forțele Aeriene ucrainene anunțaseră că aplicația oficială utilizată în toată țara pentru a fi avertizată în timp real cu privire la amenințarea unor atacuri aeriene rusești, pe regiuni, districte sau localități, a fost piratată.

Falsă alertă nucleară

Rusia nu a indicat imediat cine era responsabil pentru atacul cibernetic asupra aplicației sale, în timp ce Centrul ucrainean pentru comunicații strategice (Spravdi) a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru piratarea aplicației sale.

„Acest lucru se observă din apariția mai multor alerte neobișnuite. În plus, un mesaj în limba rusă menționează «Oreșnik»”, o rachetă rusă, a precizat Spravdi într-o postare pe platforma X, însoțită de o captură de ecran cu mesaje din aplicație care semnalau, o alertă nucleară și o amenințare de radiații, o amenințare chimică și un avertisment de „lupte de stradă”.

„Dacă vezi mesaje stranii în aplicație, ignoră-le”, a adăugat Spravdi.

Mesaje false în aplicația ucraineană de alerte aeriene. Foto: X / SPRAVDI

Armistițiul din Oleșki s-a desfășurat fără încălcări

Aceste atacuri cibernetice au loc în contextul în care o încetare a focului de șase zile a expirat duminică seara la Oleșky. Încetarea luptelor a permis evacuarea locuitorilor din acest oraș situat pe linia frontului în regiunea Herson, cu accesele minate, aflat sub focul încrucișat al dronelor rusești și ucrainene și care se confruntă de luni de zile cu grave penurii.

Este vorba despre cel mai lung armistițiu de la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei, declanșată în februarie 2022. Nici Kievul, nici Moscova nu au semnalat încălcări ale acordului, spre deosebire de alte armistiții parțiale, în special cu ocazia Paștelui ortodox.

Această pauză în luptă, negociată de prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, reprezintă un „pas important în eforturile noastre umanitare comune” cu Rusia, a declarat comisarul pentru drepturile omului al Parlamentului ucrainean, Dmytro Lubinets.

Discuțiile dintre Rusia și Ucraina, cu medierea Statelor Unite, urmează să fie reluate în această lună, după ce au fost de facto înghețate de când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri comune împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

Ministerul rus al apărării: „Nu menajăm inamicul”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat duminică că țara sa va înceta să mai atace rafinăriile de petrol rusești, așa cum solicită omologul său american, Donald Trump, dacă Washingtonul va furniza Kievului rachete interceptoare Patriot.

Armata ucraineană vizează acum aproape în fiecare săptămână rafinării, conducte de petrol și depozite petroliere din Rusia, pentru a priva Moscova de veniturile obținute din vânzarea de hidrocarburi, care servesc în special la finanțarea efortului său de război.

Pe teren, șeful administrației militare din regiunea Herson, Oleksandre Prokoudine, i-a îndemnat pe locuitorii regiunii să „fie deosebit de vigilenți” și să „reacționeze imediat la avertismentele privind atacurile rusești” după expirarea armistițiului.

Cu o oră înainte de sfârșitul armistițiului, Ministerul Apărării din Rusia a scris pe Telegram: „Nu menajăm muniția și nici inamicul. Va fi o noapte fierbinte, suntem la treabă”.

Atât Rusia, cât și Ucraina și-au continuat, de altfel, atacurile în afara zonei de încetare a focului.

Atacurile rusești de duminică au provocat trei morți, printre care o fată de 13 ani, în regiunile Vinița (centru) și Sumî (nord), potrivit autorităților ucrainene.