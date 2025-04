ULTIMA ORĂ Ucraina și SUA au semnat acordul privind mineralele rare dorit de Trump

Kievul și Washingtonul au semnat miercuri acordul promovat intens de președintele american Donald Trump, care va oferi Statelor Unite acces preferențial la noi înțelegeri privind minereurile ucrainene și care va finanța investițiile în reconstrucția Ucrainei, informează Reuters.

Cele două țări au semnat acordul la Washington, după luni de negocieri uneori tensionate, incertitudinea persistând până în ultimul moment, când s-a aflat de un obstacol apărut în ultima clipă.

Acordul instituie un fond comun de investiții pentru reconstrucția Ucrainei, în contextul eforturilor lui Trump de a asigura un acord de pace în războiul care durează de mai bine de trei ani între Rusia și Ucraina.

Acordul este esențial pentru eforturile Kievului de a repara relațiile cu Trump și Casa Albă, care s-au deteriorat după preluarea mandatului de către republican, în luna ianuarie.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și prim vicepremierul ucrainean, Iulia Sviridenko, au fost fotografiați în timp ce semnau acordul, într-o fotografie publicată pe rețeaua de socializare X de Trezorerie, care a precizat că acordul „semnalează în mod clar angajamentul administrației Trump față de o Ucraina liberă, suverană și prosperă”.

On April 30, the United States and Ukraine signed an agreement to establish the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund.



This historic economic partnership clearly signals the Trump Administration’s commitment to a free, sovereign, and prosperous Ukraine. pic.twitter.com/cKUACUhet9