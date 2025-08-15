Ucraina spune că a recucerit satele din est unde armata Rusiei reușise să pătrundă

Polițiști ucraineni din unitatea de evacuare „Îngerul Alb” caută persoane printre clădirile distruse de bombardamente în orașul Pokrovsk, regiunea Donețk. Sursă foto: Anatolii Stepanov / Sipa Press / Profimedia

Ucraina a recucerit șase sate dintr-un sector strategic din estul țării, localități pe care unitățile ruse le capturaseră în ultimele zile în urma unui avans în zonă deosebit de rapid, scrie AFP.

Anunțul privind recucerirea celor șase sate a fost făcut de o unitate armatei ucrainene, în contextul în care Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska pentru a discuta despre posibila încheiere a războiului din Ucraina.

Corpul I al Gărzii Naţionale Azov a declarat că trupele ucrainene au reușit să „oprească avansul inamicului” în zona Pokrovsk, oraș minier epicentru al confruntărilor armate, și că au recucerit șase sate.

Armata ucraineană anunța zilele trecute că este angajată în lupte grele în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropilia, pe frontul din estul Ucrainei, şi a trimis acolo rezerve pentru a stăvili înaintarea trupelor ruse.

Asta în condițiile în care armata rusă a reuşit o străpungere bruscă în apropierea oraşului minier Dobropilia, ofensivă ce ar putea urmări creşterea presiunii asupra Kievului înaintea summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin.