Ucrainean reținut în Germania, sub suspiciunea că spiona pentru Rusia. Colecta date inclusiv despre flancul estic

Un cetățean ucrainean a fost reținut în landul Brandenburg și este suspectat de spionaj în favoarea Rusiei, conform unui comunicat transmis joi de către procurorii federali, citat de Reuters.

Germania și-a intensificat eforturile de a contracara ceea ce descrie drept atacuri hibride tot mai frecvente ale Rusiei, pe care cancelarul Friedrich Merz le consideră principala amenințare la adresa securității naționale.

O evaluare internă arată că armata germană a catalogat, în premieră, amenințarea de sabotaj din partea Rusiei împotriva propriilor trupe și facilități drept „semnificativă”, al doilea nivel, din 4, ca gravitate pe scara internă a amenințărilor.

Țintele suspectului

Procurorii spun că suspectul, identificat public de procurori drept Vadym Y., în conformitate cu normele germane privind protecția datelor personale, era în contact cu un serviciu secret rus, printr-un intermediar, cel puțin din iulie 2025.

Potrivit procurorilor, acesta a colectat informații cu caracter militar, inclusiv informații privind producția de vehicule blindate, muniție și explozibili, precum și despre personalul și instalațiile implicate în securizarea flancului estic al NATO.

Deși o parte dintre informații erau publice, alte detalii au fost solicitate de la persoane din industria europeană de apărare, au precizat procurorii.

Cancelarul Germaniei a declarat, joi, că arestarea nu l-a surprins. El a avertizat că vor mai exista astfel de cazuri pe viitor.

Oficialii occidentali avertizează de luni de zile că Rusia desfășoară acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice și alte operațiuni hibride în Europa, pentru a eroda sprijinul acordat Ucrainei.

Miercuri, Merz declarase că dezinformarea și operațiunile hibride ale Rusiei reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Germaniei, acuzând Moscova că lansează o provocare mai amplă la adresa ordinii politice instaurate după Războiul Rece.

Suspectul urmează să fie prezentat vineri în fața unui judecător de la Curtea Federală de Justiție a Germaniei, care va lua o decizie privind măsura arestului preventiv.