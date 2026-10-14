Ucrainenii au lovit cel mai mare centru de date din Rusia, al celei mai importante bănci din țară

Dronele ucrainene au lovit cel mai mare centru de date din Rusia, deținut de cea mai mare bancă și companie de tehnologie din țară, Sberbank, dar nu au perturbat funcționarea acestuia, a declarat miercuri un înalt responsabil al companiei, potrivit Reuters.

Atacul din regiunea Saratov, de pe malul râului Volga, a venit după cele trei atacuri de săptămâna trecută asupra centrelor de date deținute de grupul tehnologic Yandex, supranumit „Google-ul rusesc”. Ucraina a spus că răspunde la atacurile rusești asupra propriilor centre de date.

„Confirmăm că centrul de procesare a datelor a fost atacat. În același timp, toate sistemele și serviciile Sberbank funcționează normal și fără întreruperi”, a declarat presei Alexander Vedyakhin, prim-adjunct al directorului general Sberbank.

Alături de Yandex, principalul său rival pe piața internă, Sberbank este liderul rus în domeniul dezvoltării inteligenței artificiale.

Piața internă este împărțită între modelul GigaChat al Sberbank și YandexGPT.

Ambele companii au investit masiv în dezvoltarea modelelor lor, dar se află cu până la nouă luni în urma liderilor mondiali din Statele Unite și China, parțial din cauza sancțiunilor occidentale care complică accesul Rusiei la cele mai avansate echipamente.

Agenția de știri de stat rusă RIA Novosti scria în 2024 despre centrul Sberbank care a fost lovit în Balakovo, cu o suprafață de 55.000 de metri pătrați, că va găzdui cel mai mare supercomputer din Rusia, care urmează să intre în funcțiune în 2027.

Amplasamentul este situat lângă centrala nucleară de la Balakovo și centrala hidroelectrică de la Saratov.

Nici Yandex, nici Sberbank nu au precizat dacă supercomputerele lor au fost avariate în urma atacurilor ucrainene.

Ministerul apărării de la Moscova a susținut miercuri dimineață că forțele sale au doborât 902 drone ucrainene peste noapte.