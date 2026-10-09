Ucrainenii au lovit pentru a doua noapte la rând „Google-ul rusesc”, care recunoaște că acum are probleme: „Acestea sunt inima de fier a Yandex”

Ucraina a lovit și a scos parțial din funcțiune vineri un centru de date operat de compania rusă de tehnologie Yandex, la o zi după ce a lovit o unitate similară, dar mai importantă, extinzând astfel amploarea atacurilor sale împotriva Rusiei, după ce Moscova a vizat centrele de date din Ucraina, transmite Reuters.

Yandex, care este puternic implicat în dezvoltarea inteligenței artificiale în Rusia și este uneori supranumit „Google-ul rusesc”, a declarat că centrul său de date din regiunea Kaluga, situată la sud-vest de Moscova, a fost lovit de drone ucrainene și a fost parțial scos din funcțiune.

Cu o zi înainte, un atac ucrainean a scos din funcțiune principalul centru de date al Yandex, din Sasovo, regiunea Riazan, unde se află două dintre cele trei supercomputere utilizate pentru dezvoltarea modelului de AI al companiei.

„Centrele de date sunt inima de fier a Yandex”

Yandex a declarat că evaluează pagubele provocate de acel atac și nu poate confirma dacă echipamentele pot fi repuse în funcțiune.

Yandex, ale cărei aplicații au devenit o parte indispensabilă a vieții multor ruși, a declarat că atacurile au lovit în inima operațiunilor sale și că încearcă să-și mențină serviciile în funcțiune.

„Centrele de date sunt inima de fier a Yandex. Funcționarea lor este esențială pentru serviciile care au devenit parte integrantă din viața de zi cu zi a oamenilor. Milioane de utilizatori verifică traficul și își planifică traseele, ascultă muzică, vizionează filme, comandă produse alimentare și primesc răspunsuri la întrebările lor”, se spune într-un comunicat.

„Tehnologia noastră ajută sute de mii de companii să își desfășoare activitatea. Acestea o utilizează pentru a prelua comenzi, a deservi clienții și a colabora cu partenerii”, se mai precizează în comunicat.

Acțiunile Yandex au înregistrat cea mai mare scădere pe Bursa din Moscova, – 3,75%.

Yandex încearcă să restabilească serviciile afectate

„Riscurile implică nu numai potențiala indisponibilitate temporară a serviciilor Yandex și pierderea veniturilor în anumite segmente, ci și vasta bază de clienți B2B a companiei”, a declarat Maryana Lazaricheva, șefa departamentului de cercetare a acțiunilor la T-Investments.

Ea a menționat că compania ar putea redistribui o parte din trafic către celelalte centre de date ale sale. „Cu toate acestea, dacă seria de atacuri continuă, această posibilitate dispare, ceea ce ar putea duce la consecințe și mai grave”, a adăugat Lazaricheva.

Amploarea totală a perturbărilor cauzate de atacuri nu este încă foarte clară, dar au apărut mesaje pe cel puțin o aplicație Yandex care avertizau asupra unor potențiale probleme în funcționarea acesteia.

Mai multe servicii online din Rusia au semnalat joi probleme tehnice, printre care se numără agregatorul imobiliar Cian, portalul de carte Litmarket, precum și site-urile web ale Căilor Ferate Ruse și ale clubului de fotbal profesionist Spartak Moscova.

Yandex a declarat că lucrează non-stop pentru a încerca să restabilească serviciile care au fost întrerupte.

„În acest moment, aceasta este cea mai importantă sarcină a noastră, dar, din păcate, nu este una ușoară”, se menționează în același comunicat.

Zelenski: „Răspundem întotdeauna în același mod”

Angajate într-un război de uzură tot mai intens și mortal, după mai bine de patru ani de lupte, atât Rusia, cât și Ucraina și-au extins în acest an atacurile cu drone asupra țintelor de infrastructură, de la instalații energetice și rafinării la porturi și nave care transportă petrol și cereale, depozite de comerț electronic și, cel mai recent, centre de date.

În ultima lună, Rusia a lansat atacuri asupra centrelor de date și a infrastructurii de telecomunicații din Ucraina, inclusiv asupra unor ținte din centrul orașului Kiev.

„Răspundem întotdeauna în același mod”, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Știți cu toții că ne-au atacat și continuă să ne atace centrele de date. Noi răspundem. Nu pot dezvălui toate detaliile”, a adăugat el.

Ucraina a vizat în trecut depozitele unor companii specifice din Rusia pe care le consideră esențiale pentru economia rusă, inclusiv giganții comerțului electronic Wildberries și Ozon, ceea ce a determinat Rusia să lovească companii similare din Ucraina.

Yandex operează cinci centre de date, dintre care două au fost deja lovite. Două dintre celelalte trei se află în regiunea Moscovei, iar unul în regiunea Vladimir, conform informațiilor disponibile public.

Yandex a declarat în 2021 că centrul de date din Sasovo, care a fost lovit joi, găzduia două dintre cele trei supercomputere ale sale, construite pe baza cipurilor Nvidia A100, pe care le folosește pentru antrenarea modelului său de inteligență artificială de mari dimensiuni, YandexGPT. Yandex a refuzat să precizeze dacă supercomputerele au fost afectate de atac.