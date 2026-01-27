Ucrainenii consideră discuțiile de pace de la Abu Dhabi „doar un spectacol”: „Rusia nu va semna niciun acord. Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău”

Discuțiile desfășurate în weekend la Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite) între delegațiile ucraineană, rusă și americană au fost mai curând un spectacol, în opinia mai multor ucraineni, întrucât Rusia a continuat să bombardeze masiv Ucraina, iar Kremlinul a demonstrat încă o dată că nu-și dorește pacea, consemnează marți France Presse, citată de Agerpres.

„Eforturi de pace? O întâlnire trilaterală în Emirate? Diplomație? Pentru ucraineni, a fost doar o altă noapte de teroare rusească”, a rezumat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, sâmbătă dimineață.

Responsabili americani, ucraineni și ruși s-au întâlnit vineri și sâmbătă în Emiratele Arabe. În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lansat asupra Ucrainei 370 de drone și 27 de rachete.

Într-un semn de neîncredere față de Moscova, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat luni speranța că aceste discuții, care urmează să fie reluate duminică, nu vor fi folosite „în mod cinic” de Moscova „pentru a întârzia măsurile suplimentare menite să pună presiune asupra Rusiei”.

În paralel cu negocierile, primele între Kiev și Moscova cu privire la planul de pace american, Rusia – care dispune de o armată mult mai mare, respinge orice fel de armistițiu.

Zelenski reiterează că Rusia trebuie constrânsă să ducă adevărate negocieri, sub presiunea sancțiunilor severe și a unui sprijin militar sporit pentru Kiev. Scepticismul său cu privire la disponibilitatea Moscovei de a negocia este pe larg împărtășit în Ucraina.

„Este doar un spectacol de ochii lumii. Rusia nu va semna niciun acord. Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău și să sperăm la ce e mai bine”, afirmă Pavlo, un locuitor al Kievului.

„Aceste negocieri nu ne dau nicio speranță într-un rezultat pozitiv. Singura noastră speranță este rezistența poporului nostru”, spune o altă locuitoare a capitalei ucrainene, Irina Beregovaia, 48 de ani.

De la începutul invaziei ruse în februarie 2022, cele două tabere au desfășurat mai multe runde de discuții directe și indirecte, fie la Istanbul, în Arabia Saudită, în Elveția sau Belarus, fără să se ajungă la încheierea acestui conflict, cel mai sângeros din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

Ucrainenii consideră că Donald Trump acționează în detrimentul țării lor

Iar odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și disponibilitatea acestuia afișată de a-i oferi concesii lui Vladimir Putin, ucrainenii nu mai consideră SUA drept un mediator de încredere.

Potrivit unui sondaj realizat în decembrie de Institutul internațional de sociologie din Kiev (KIIS), 74% dintre ucrainenii chestionați au estimat că președintele american acționează în detrimentul țării lor.

Punctul nevralgic al discuțiilor vizează controlul regiunii Donețk (est). Rusia cere retragerea totală a trupelor ucrainene din acest teritoriu situat în bazinul carbonifer Donbas.

Este o cerere care ar fi foarte greu de acceptat pentru Ucraina atât în plan politic, cât și militar: zeci de mii de soldați ucraineni și-au dat viața pentru a apăra această regiune, iar Kievul estimează că pierderea acesteia l-ar priva de o redută de care are nevoie pentru a prevenit o nouă ofensivă a forțelor ruse.

În decembrie, Zelenski a afirmat că orice acord care prevede retragerea trupelor ucrainene ar trebui să fie aprobat prin referendum de către ucraineni, un vot aproape imposibil de organizat în prezent fără un armistițiu.

„Dacă rușii insistă să discute doar problema (…) retragerii trupelor ucrainene din Donbas, iar americanii acceptă aceasta, atunci – după un timp – discuțiile vor ajunge în impas”, a declarat recent politologul ucrainean Volodimir Fesenko.

„Kievului speră că Donald Trump își va da în cele din urmă seama”

Kremlinul a declarat luni că primele discuții de la Abu Dhabi s-au desfășurat „într-un spirit constructiv”, subliniind totodată că mai rămâne de făcut o „muncă foarte serioasă”.

Potrivit unei surse din cadrul președinției ucrainene, intervievată sub condiția anonimatului de către AFP, negociatorii Kievului speră că Donald Trump își va da seama în cele din urmă că Rusia este un obstacol în calea păcii, își va pierde răbdarea și va da „mai multe arme” Ucrainei.

Rusia a avertizat în repetate rânduri că își va atinge obiectivele prin forță dacă discuțiile nu avansează.