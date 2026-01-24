Cele mai mari două orașe ucrainene, atacate de ruși după negocierile din Abu Dhabi

Cele mai mari două orașe ale Ucrainei au fost atacate de Rusia sâmbătă dimineața, rănind mai multe persoane au declarat oficialii ucraineni, transmite Reuters. Loviturile vin la scurt timp după prima întrevedere trilaterală de la începutul conflictului.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că oameni au fost răniți în capitală. Aceștia se află în stare gravă și sunt tratați la spital. El a spus că au avut loc atacuri în două districte de pe ambele maluri ale râului Nipru, care traversează orașul.

„Kievul este supus unui atac masiv al inamicului”, a scris Klitschko pe aplicația de mesagerie Telegram.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că atât drone, cât și rachete au fost utilizate în atacul asupra capitalei.

Timur Tkachenko, șeful administrației militare din Kiev, a anunțat atacuri cu drone în cel puțin trei cartiere, provocând incendii în cel puțin două locații.

Kievul a suferit două atacuri masive de la Anul Nou, care au întrerupt alimentarea cu energie electrică și încălzirea a sute de clădiri rezidențiale. Echipele de urgență erau încă angajate în restabilirea serviciilor pentru locuitori, temperaturile nocturne scăzând la -13 grade Celsius.

În Harkov, o țintă frecventă a Rusiei, situată la 30 km de graniță, primarul Ihor Terekhov a declarat că dronele rusești au atacat mai multe districte, rănind 11 persoane.

Pe Telegram, el a scris că dronele au lovit un cămin pentru persoane strămutate, un spital și o maternitate.

Ultimele atacuri au avut loc după ce negociatorii din Ucraina, Rusia și Statele Unite au încheiat prima din cele două zile de discuții din Emiratele Arabe Unite dedicate găsirii unei soluții pentru războiul care durează de aproape patru ani.

Cele trei tabere urmează să se întâlnească din nou sâmbătă.