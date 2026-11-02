UDMR are în continuare secretari de stat în ministere. Kelemen Hunor: „Nu-s membri ai Guvernului, astea-s poveşti”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că secretarii de stat pe care formaţiunea îi are în ministerele Educaţiei şi Culturii sunt încă în funcţie, iar premierul Luca Niculescu va decide dacă îi păstrează.

Kelemen Hunor a declarat că formaţiunea maghiară are în continuare secretari de stat în Guvern, arătând în același timp că Guvernul este format din miniştri, care au responsabilitate politică, relatează News.ro.

„Guvernul înseamnă miniştri. Când se schimbă componenţa Guvernului înseamnă că se schimbă miniştrii, pleacă miniştri, vin miniştri din alt partid şi trebuie să vii în Parlament. Miniştrii sunt membrii Guvernului, membrii Guvernului nu sunt secretarii de stat de la Cultură, nici de la Educaţie, şi nici subprefecţii şi prefecţii. Astea-s poveşti!”, a afirmat Kelemen Hunor, luni seară, la postul Euronews România.

Întrebat dacă intenţionează să păstreze reprezentanţii UDMR în structurile guvernamentale, Kelemen Hunor a răspuns că a discutat cu premierul Luca Niculescu înaintea votului din Parlament.

„A rămas că după două-trei săptămâni face o evaluare şi mai vorbim. Nu am cerut nimic, nu avem o înţelegere pe acest subiect şi vom vedea ce va face. De obicei, la Cultură şi la Educaţie noi, indiferent ce am avut, ce am făcut, unde am fost, au rămas secretarii de stat”.

„În rest, cum va decide premierul şi cei care guvernează. (…) Pentru noi nu e o miză şi nu se poate confunda Guvernul, fiindă asta însemnă miniştrii, membri în cabinet, ei depun jurământul”, a explicat liderul formaţiunii maghiare.