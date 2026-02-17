UE a adăugat o destinație turistică majoră din Asia pe lista neagră a paradisurilor fiscale

Miniștrii de finanțe ai Uniunii Europene au adăugat Insulele Turks și Caicos, un teritoriu britanic din Marea Caraibilor, și Vietnamul, o populară destinație turistică, pe lista UE a paradisurilor fiscale și au eliminat Fiji, Samoa și Trinidad și Tobago, au declarat miniștrii într-un comunicat emis marți și citat de Reuters.

În urma modificărilor, UE include acum 10 țări pe lista paradisurilor fiscale: Samoa Americană, Anguilla, Guam, Palau, Panama, Rusia, Insulele Turks și Caicos, Insulele Virgine ale SUA, Vanuatu și Vietnam.

„Lista face parte din eforturile UE de a promova buna guvernanță fiscală la nivel mondial. Ea este alcătuită din țări care nu respectă standardele fiscale internaționale convenite sau care nu și-au îndeplinit angajamentele privind buna guvernanță fiscală într-un termen specific”, se amintește în comunicat.

„Lisa neagră” a UE privind paradisurile fiscale a fost creată în 2017 pentru a combate evaziunea fiscală și a fost actualizată cu regularitate.

Începând din 2020, lista este actualizată doar de două ori pe an, pentru a permite statelor membre ale UE suficient timp să își modifice legislația internă acolo unde este necesar.