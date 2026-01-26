UE a interzis oficial importurile de gaz rusesc, deși două țări s-au opus. Când intră în vigoare interdicția și ce urmează

Premierul ungar Viktor Orban, alături de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, în timpul unei conferințe de presă organizată anterior la Bruxelles, FOTO: John Thys / AFP / Profimedia Images

Țările membre ale Uniunii Europene au acordat luni aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, transformând în obligație legală angajamentul lor de a rupe legăturile cu fostul lor principal furnizor, transmite agenția Reuters.

Miniștrii din statele UE au aprobat legea în cadrul unei reuniuni desfășurate luni la Bruxelles, deși Slovacia și Ungaria au votat împotrivă, iar Bulgaria s-a abținut. Ungaria a declarat că va contesta legea la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Premierul ungar Viktor Orban a amenințat în mod repetat că țara sa va bloca prin veto orice noi sancțiuni UE împotriva energiei rusești, inclusiv din domeniul nuclear, și a reușit să obțină anul trecut o excepție din partea Statelor Unite la noile sancțiuni impuse de administrația Trump în octombrie față de Lukoil și Rosneft, cele mai mari companii petroliere ale Rusiei.

Însă interdicția privind importurile de gaz rusesc în UE a fost concepută pentru a fi adoptată printr-o majoritate consolidată de state, nu prin vot unanim, ceea ce a permis să depășească opoziția Ungariei și Slovaciei, care rămân puternic dependente de importurile de energie din Rusia și doresc să mențină legături strânse cu Moscova.

În baza acordului, UE va opri importurile de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia până la sfârșitul anului 2026 și importurile de gaz prin conducte până la 30 septembrie 2027.

Legea prevede că acest termen-limită poate fi amânat, cel târziu până la 1 noiembrie 2027, dacă un stat se confruntă cu dificultăți în a-și umple depozitele de stocare cu gaze non-rusești înainte de iarnă.

Importurile de gaz rusesc în UE au scăzut dramatic

Rusia furniza peste 40% din gazul UE înainte de 2022, anul în care și-a lansat invazia pe scară largă în Ucraina. Această pondere a scăzut la aproximativ 13% în 2025, potrivit celor mai recente date disponibile ale UE.

Cu toate acestea, unele state membre continuă să plătească Moscovei pentru petrol, gaz prin conducte și gaz natural lichefiat, în contradicție cu eforturile UE de a sprijini Ucraina și de a limita finanțarea economiei de război a Rusiei.

Luna trecută, cei mai mari cinci importatori din UE au cheltuit 1,4 miliarde de euro (1,66 miliarde de dolari) pe energie rusească, în principal pe gaz și GNL, potrivit datelor publicate de organizația non-profit Centre for Research on Energy and Clean Air. Ungaria a fost cel mai mare cumpărător, urmată de Franța și Belgia.

UE a impus sancțiuni asupra petrolului rusesc transportat pe mare în 2022, dar nu a adoptat niciodată sancțiuni asupra importurilor de gaz, care ar fi necesitat în mod normal aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre.

Penalități majore pentru companiile europene ce nu respectă interdicția

Legea adoptată acum de UE interzice companiilor să încheie noi contracte pentru gaz rusesc și le va obliga pe cele care au contracte existente să le rezilieze pentru a respecta interdicția.

În cazul contractelor existente, importurile în baza acordurilor pe termen scurt semnate înainte de 17 iunie 2025 vor fi interzise începând cu 25 aprilie 2026 pentru GNL și cu 17 iunie 2026 pentru gazul livrat prin conducte. Contractele pe termen lung trebuie eliminate treptat până la termenele finale stabilite.

Companiile riscă penalități financiare de până la 3,5% din cifra de afaceri anuală globală totală în cazul nerespectării obligațiilor.

Comisia Europeană intenționează, de asemenea, să propună în lunile următoare legislație pentru eliminarea treptată a petrolului rusesc livrat prin conducte și pentru reducerea dependenței statelor de combustibilul nuclear rusesc.