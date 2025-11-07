UE a pus noi restricții la vizele pentru ruși. Moscova a comentat imediat anunțul

Uniunea Europeană a adoptat reguli mai stricte privind vizele pentru cetățenii ruși, măsura fiind luată având în vedere „utilizarea migrației ca armă, acte de sabotaj și potențiala utilizare abuzivă a vizelor”, transmite Reuters

Cetățenii ruși nu vor mai putea beneficia de vize cu intrări multiple și vor trebui să solicite o nouă viză de fiecare dată când călătoresc în UE, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Bruxellesul a precizat că scopul acestei decizii este protejarea politicii publice și a securității.

Vor exista excepții limitate pentru disidenți, jurnaliști independenți și apărători ai drepturilor omului.

„Să pornești un război și să te aștepți să circuli liber prin Europa este greu de justificat”, a scris pe X șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

„UE înăsprește regulile privind vizele pentru cetățenii ruși, pe fondul perturbărilor continue cauzate de drone și al sabotajelor pe teritoriul european. Călătoria în UE este un privilegiu, nu un drept.”

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe a răspuns imediat la această informație printr-o declarație citată de TASS.

„Aparent, Europa nu are nevoie de turiști solvabili când există migranți și persoane din Ucraina care evită să obțină vize”, a spus Zaharova.