UE a scos două țări importante de pe lista sa a paradisurilor fiscale

Miniștrii finanțelor și economiei din UE, reuniți vineri pentru Consiliul ECOFIN, au decis să elimine Vietnamul și Panama din anexa I, lista jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, după ce ambele jurisdicții au luat măsuri semnificative pentru a aborda chestiunile nesoluționate, a anunțat Comisia Europeană, citată de Agerpres.

Consiliul ECOFIN a decis de asemenea să înregistreze o nouă deficiență pentru Anguilla în anexa I, din cauza faptului că aceasta nu a abordat aspecte legate de cadrul său pentru schimbul de informații.

„Consiliul regretă această evoluție și a invitat jurisdicția să colaboreze cu Grupul de lucru pentru codul de conduită al UE și cu Forumul mondial pentru a soluționa problemele identificate”, se precizează într-un comunicat al CE.

În urma acestor modificări, anexa I cuprinde 8 jurisdicții: Samoa Americană, Anguilla, Guam, Palau, Federația Rusă, Turks and Caicos, Insulele Virgine Americane și Vanuatu.

Lista țărilor despre care UE afirmă că trebuie să-și îmbunătățească practicile fiscale

În plus, au fost aduse modificări anexei II, lista jurisdicțiilor cooperante dar care au încă anumite angajamente de îndeplinit sau aspecte de remediat, fiind monitorizate până la alinierea completă la standardele internaționale. Spre deosebire de anexa I, aceasta nu reprezintă o „listă neagră” a jurisdicțiilor necooperante, ci una de monitorizare a progreselor fiscale.

Belize a fost eliminată din anexa II după ce a luat măsurile necesare pentru a asigura respectarea standardului internațional privind schimbul de informații la cerere.

Muntenegru și-a îndeplinit angajamentul de a trece printr-o analiză aprofundată efectuată de Forumul mondial. Cu toate acestea, va rămâne în curs de monitorizare până la publicarea rezultatelor. Având în vedere măsurile deja luate, Brunei Darussalam a beneficiat de mai mult timp pentru a-și alinia cadrul fiscal la principiile impozitării echitabile.

Prin urmare, anexa II include în prezent 10 jurisdicții: Insulele Virgine Britanice, Brunei Darussalam, Eswatini, Groenlanda, Iordania, Muntenegru, Maroc, Panama, Turcia și Vietnam. UE afirmă că va monitoriza îndeaproape evoluțiile relevante din fiecare jurisdicție.

Lista paradisurilor fiscale este actualizată de două ori pe an, pentru a reflecta modificările politicilor fiscale și ale nivelurilor de cooperare ale jurisdicțiilor.