UE a semnat un acord comercial cu cea mai mare economie din Asia de Sud-Est: „Transmitem lumii un puternic mesaj”

Indonezia și Uniunea Europeană au încheiat marți, la Bali, un acord de liber schimb, după lungi negocieri care s-au accelerat în urma creșterii taxelor vamale americane, transmite France Presse.

Semnat, după nouă ani de negocieri, de ministrul indonezian al Economiei, Airlangga Hartarto, și de comisarul european pentru Comerț, slovacul Maros Sefcovic, CEPA (Acordul de parteneriat economic global) va facilita schimburile comerciale între cele 27 de națiuni ale blocului european și cea mai mare economie din Asia de Sud-Est.

„UE și Indonezia transmit lumii un puternic mesaj, potrivit căruia suntem uniți în angajamentul nostru față de un comerț internațional deschis, bazat pe reguli și reciproc avantajos”, a declarat Sefcovic.

Întârziate în special de spinoasa problemă a produselor agricole provenite după defrișări, negocierile s-au accelerat după decizia președintelui american Donald Trump de a impune o creștere a taxelor vamale pentru numeroase țări.

„Este un parcurs de zece ani care a dus la o etapă importantă, reflectând angajamentul nostru în favoarea unei (relații) economice deschise, echitabile și durabile”, a adăugat Airlangga.

Întrucât produsele sale exportate către Statele Unite sunt acum taxate cu 19 %, Jakarta s-a orientat către UE pentru a obține acces preferențial. La rândul lor, vizate și ele de administrația Trump, cele 27 de state membre ale Uniunii caută să-și diversifice parteneriatele comerciale.

„Această semnare (…) a fost finalizată din cauza războiului taxelor vamale al lui Donald Trump. Indonezia trebuie să caute o piață alternativă în Europa, iar Europa (…) are nevoie de o piață pe care să pătrundă”, a comentat pentru AFP Bhima Yudhistira Adhinegara, director executiv al Centrului de Studii Economice și Juridice din Jakarta.

Taxe vamale zero

Conform acordului, 80% din produsele indoneziene exportate către UE vor beneficia de drepturi vamale zero, a explicat Airlangga.

Acest lucru ar trebui să fie în beneficiul principalelor produse indoneziene, în special încălțămintea, textilele, produsele pescărești sau uleiul de palmier, a adăugat el.

„Acordul nostru cu Indonezia creează noi oportunități pentru companii și agricultori” și „ne asigură, de asemenea, o aprovizionare stabilă și previzibilă cu materii prime esențiale”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat.

UE este al cincilea partener comercial al Indoneziei, cu 30,1 miliarde de dolari (25,6 miliarde de euro) în schimburi comerciale în 2024.

Cu acest acord, „produsele (UE) vor putea pătrunde mai ușor” în Indonezia, o piață de 280 de milioane de locuitori, subliniază Deni Friawan, cercetător la Centrul de Studii Internaționale și Strategice (CSIS).

În schimb, UE deschide perspective pentru sectoare indoneziene precum textilele sau încălțămintea, puternic concurate de Vietnam, care a semnat un acord comercial cu UE în 2019, la un an după Singapore.

Acordul va permite, de asemenea, investiții în Indonezia, în special în sectoare strategice precum vehiculele electrice, electronica și produsele farmaceutice.

În total, exportatorii europeni „vor economisi aproximativ 600 de milioane de euro pe an din taxele vamale aplicate mărfurilor” care intră în Indonezia, se adaugă în comunicatul Bruxellesului.