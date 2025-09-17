După nouă ani de negocieri, UE va semna un acord comercial cu a patra cea mai populată țară din lume

Uniunea Europeană (UE) și Indonezia au finalizat un acord comercial care urmează să fie semnat săptămâna viitoare pe insula Bali, a declarat miercuri un ministru de rang înalt din această țară din Asia de Sud-Est, potrivit Reuters.

Ceremonia de semnare va avea loc pe 23 septembrie, a declarat pentru Reuters ministrul indonezian al economiei, Airlangga Hartarto. „Plănuim să semnăm la Bali”, a spus Airlangga.

Financial Times a scris marți că Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț, va merge în Indonezia pentru semnare. Biroul comercial al UE nu a răspuns la solicitarea de declarații.

Tarifele de import impuse de președintele american Donald Trump asupra ambelor părți au accelerat negocierile.

UE și Indonezia negociază acordul comercial de nouă ani

Indonezia va beneficia de tarife zero pentru 80% din produsele sale exportate către UE și de eliminarea barierelor non-tarifare, și va crește accesul pe piață pentru produsele agricole și manufacturate ale blocului comunitar, au declarat oficialii indonezieni.

Jakarta și-a exprimat, de asemenea, speranța că UE ar putea accelera procesul de ratificare după semnare, care urmează să aibă loc după nouă ani de negocieri, astfel încât acordul să poată intra în vigoare până la sfârșitul anului 2026 sau 2027.

În iulie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că s-a ajuns la un acord politic pentru a avansa acordul de liber schimb UE-Indonezia, cunoscut sub numele de Acordul de parteneriat economic cuprinzător (CEPA).

Comerțul bilateral s-a ridicat anul trecut la 30,1 miliarde de dolari, Indonezia înregistrând un excedent comercial de 4,5 miliarde de dolari, potrivit datelor indoneziene. UE este al cincilea partener comercial al Indoneziei.

Principalele exporturi ale Indoneziei către UE includ uleiul de palmier, încălțămintea și produsele textile.

Indonezia, care are peste 285 milioane de locuitori, este a patra cea mai populată țară din lume, după India, China și Statele Unite.