UE acuză TikTok că încalcă regulile europene cu efectul „vizuină de iepure”

Autoritățile de reglementare din domeniul tehnologiei din UE au acuzat vineri platforma de socializare TikTok că a încălcat normele blocului privind conținutul online, din cauza așa-numitului efect „rabbit hole” („vizuină de iepure”) al sistemului său de recomandări, care atrage atenția utilizatorilor către un flux constant de videoclipuri similare, transmite Reuters.

ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, riscă anul viitor o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală, dacă nu reușește să rezolve această problemă.

Companiile de social media se află sub presiune să-și modifice algoritmii pe fondul îngrijorărilor tot mai mari la nivel mondial că platformele lor contribuie la o criză a sănătății mintale în rândul copiilor, ceea ce a determinat unele guverne să impună sau să ia în considerare interdicții pentru utilizatorii minori.

Utilizatori sunt prinși în „vizuinile de iepure”

Comisia Europeană, care acționează în calitate de autoritate de reglementare în domeniul tehnologiei din UE, a anunțat că a emis acuzațiile, cunoscute sub denumirea de „constatări preliminare”, împotriva TikTok, după ce compania nu a reușit să pună în aplicare măsuri de atenuare proporționale, rezonabile și eficiente pentru a aborda riscurile.

Aceasta a afirmat că expunerea nesfârșită și repetată la conținut despre tristețe, izolare sau imaginea corporală poate avea un impact dăunător asupra sănătății mintale a utilizatorilor.

„De fiecare dată când un utilizator derulează sau apreciază un videoclip pe TikTok, algoritmul îi prezintă mai mult conținut similar, conducând utilizatorii în <vizuini de iepure> din care nu pot scăpa cu ușurință”, a declarat Henna Virkkunen, șefa departamentului de tehnologie al UE, într-un comunicat.

„Constatările preliminare de astăzi arată din nou că TikTok trebuie să-și intensifice eforturile pentru a proteja bunăstarea utilizatorilor, inclusiv a minorilor”, a adăugat ea.

Comisia a precizat că TikTok trebuie să modifice structura algoritmului fluxului „For You” și ar trebui să se bazeze mai mult pe preferințele explicite ale utilizatorilor, să sporească accesibilitatea și ușurința de utilizare a opțiunilor de control oferite utilizatorilor și să-și testeze regulat algoritmul, printre alte modificări.

TikTok este vizată de o anchetă mai amplă

Acuzațiile se bazează pe Legea privind serviciile digitale a UE, care impune marilor platforme online să depună eforturi suplimentare pentru a combate conținutul dăunător și ilegal de pe platformele lor.

Cele mai recente acuzații fac parte dintr-o anchetă mai amplă a UE privind TikTok.

Autoritățile de reglementare ale UE au formulat acuzații împotriva TikTok în februarie, referitoare la ceea ce autoritățile au descris ca fiind designul platformei care creează dependență, eforturile inadecvate de protejare a copiilor și îngreunarea accesului cercetătorilor la datele publice.

TikTok a declarat la momentul respectiv că acele concluzii preliminare erau „categoric false” și că va lua măsuri pentru a le contesta.

Comisia investighează separat așa-numitul „efect de vizuină de iepure” cauzat de sistemele de recomandări ale Facebook și Instagram ale Meta Platforms.