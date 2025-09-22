UE a aflat scopul atacului cibernetic care a dat peste cap zborurile pe mai multe aeroporturi europene

Fotografie ilustrativă cu un aeroport din Belgia. Sursa foto: Dreamstime.com

„Autoritățile sunt implicate în investigarea” situației, a declarat agenția UE pentru securitate cibernetică într-un comunicat citat de Reuters, fără a preciza de unde a pornit atacul.

Problemele care au afectat sistemele automate de check-in în mai multe aeroporturi în ultimele zile au fost cauzate de un atac ransomware, a declarat luni agenția UE pentru securitate cibernetică, subliniind riscurile crescânde ale unor astfel de atacuri asupra infrastructurilor și industriilor critice.

Atacurile ransomware blochează accesul la date până când victima plătește pentru a-și recăpăta accesul.

Mai multe aeroporturi din Europa se confruntau încă luni cu perturbări, după ce hackerii au blocat sistemele automate de check-in furnizate de Collins Aerospace, compania deținută de RTX afectând zeci de zboruri și mii de pasageri, începând de vineri.

„Autoritățile sunt implicate în investigarea” situației, a declarat agenția ENISA într-un comunicat, fără a preciza de unde a pornit atacul.

Citește și Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri

Mai multe guverne și companii au fost ținta unor atacuri cibernetice în ultimele luni, inclusiv producătorul de mașini de lux Jaguar Land Rover, care a fost nevoit să întrerupă producția ca urmare a acestora.

Victime cu profil înalt

Rafe Pilling, directorul departamentului de informații privind amenințările la firma britanică de securitate cibernetică Sophos, a declarat că au existat mai multe tentative de ransomware care vizează victime cu profil mai înalt din cauza atenției pe care o atrag, dar astfel de atacuri nu au devenit mai frecvente.

„Atacurile perturbatoare devin mai vizibile în Europa, dar vizibilitatea nu înseamnă neapărat frecvență”, a declarat el pentru Reuters.

„Atacurile perturbatoare cu adevărat la scară largă, care se extind în lumea fizică, rămân mai degrabă o excepție decât o regulă.”

Un sondaj realizat de grupul industrial german Bitkom pe un eșantion de aproximativ 1.000 de companii a relevat că ransomware-ul – un software care blochează accesul la date până când victima plătește pentru a-și recăpăta accesul – a fost cea mai frecventă formă de atac cibernetic, una din șapte companii plătind o răscumpărare.

Sistemele de check-in de pe unele aeroporturi nu au fost încă restabilite

Collins Aerospace a declarat luni că lucrează cu aeroporturile afectate, inclusiv Bruxelles și Londra Heathrow, cel mai aglomerat aeroport din Europa, și că se află în etapele finale de finalizare a actualizărilor pentru a ajuta la restabilirea funcționalității complete.

Aeroportul din Berlin, care s-a confruntat luni cu un număr mai mare de pasageri decât de obicei din cauza Maratonului de la Berlin, încă nu și-a restabilit sistemele de check-in și a raportat întârzieri de peste o oră pentru plecări.

Un pasager a descris procesul de îmbarcare ca fiind similar cu cel din primele decenii ale transportului aerian comercial, cu bilete de îmbarcare scrise de mână.

Aeroportul din Bruxelles folosea iPad-uri și laptopuri pentru a înregistra pasagerii online. Din aproximativ 550 de zboruri de plecare și sosire, 60 au trebuit să fie anulate luni, a declarat acesta.

Aeroportul din Dublin a înregistrat un „impact minim” și a pus în aplicare unele procese manuale.