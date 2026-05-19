UE critică decizia Statelor Unite de a prelungi derogarea pentru petrolul exportat de Rusia

Donald Trump alături de doi dintre cei mai importanți membri ai cabinetului său: secretarul Trezoreriei Scott Bessent (stânga) și secretarul pentru Comerț Howard Lutnick, în Biroul Oval de la Casa Albă, FOTO: Jim Watson / AFP / Profimedia Images

„Nu credem că este momentul să reducem presiunea asupra Rusiei”, a declarat marți Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, reacționând la decizia Statelor Unite de a prelungi cu încă 30 de zile derogarea de la regimul sancțiunilor care permite continuarea anumitor exporturi de petrol rusesc, informează EFE și Agerpres.

Întrebat de jurnaliști înainte de începerea celei de-a doua zile a reuniunii miniștrilor de Finanțe din G7, desfășurată marți într-un format extins cu alte țări invitate, Dombrovskis a subliniat că Moscova beneficiază economic de actuala criză energetică, provenită din războiul din Orientul Mijlociu.

„Rusia este cea care câștigă de pe urma războiului din Iran și a creșterii corespunzătoare a prețurilor la energie”, a subliniat comisarul european pentru economie. Potrivit acestuia, comunitatea internațională ar trebui „să sporească presiunea” asupra Kremlinului în loc să relaxeze restricțiile.

Comisarul european a explicat că Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, care participă și el la reuniunea G7 de la Paris, i-a informat pe partenerii din grup cu doar o zi înainte despre decizia Washingtonului și i-a asigurat că măsura este „temporară”.

Cu toate acestea, Dombrovskis a menționat că aceasta este deja a doua prelungire consecutivă a unei scutiri care inițial trebuia să dureze doar 30 de zile.

„Din punctul de vedere al Uniunii Europene, nu credem că acesta este momentul să reducem presiunea asupra Rusiei”, a subliniat Dombrovskis.

Cum explică SUA noua derogare pentru petrolul rusesc

Sancțiunile au fost instituite pentru a întrerupe o sursă de finanțare pentru Rusia după invadarea Ucrainei în 2022.

Această derogare ar trebui „să permită celor mai vulnerabile țări” să importe acest petrol, a declarat Scott Bessent luni, într-un mesaj publicat pe platforma „X”.

„Această licență generală va ajuta la stabilizarea pieței fizice a țițeiului și la asigurarea faptului că petrolul ajunge în țările cele mai vulnerabile din punct de vedere energetic”, a continuat oficialul american.

Valdis Dombrovskis a mai spus că miniștrii de finanțe din G7 (Statele Unite, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Canada și Japonia) și partenerii lor (Brazilia, Siria, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kenya și Coreea de Sud) vor aborda marți dezechilibrele economice globale și necesitatea consolidării cooperării internaționale într-un peisaj geopolitic „mai fragmentat”.