Comisia Europeană a propus miercuri un fond de finanțare prin capital propriu în valoare de 50 de miliarde de euro, plus de alte măsuri menite să favorizeze companiile europene în cadrul licitațiilor publice și să transforme Europa într-un lider mondial în domeniul tehnologiei cuantice până în 2030, transmite Reuters.

Proiectul „Legii cuantice” își propune să ajute Europa, care se află în urma Statelor Unite și a Chinei în ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale, a cipurilor și sectorului cloud, să-și reducă dependența de țările terțe.

Propunerea vine, de asemenea, pe fondul îngrijorărilor legate de capacitatea companiilor americane de a utiliza așa-numitele „kill switches” (comutatoare de oprire) pentru a împiedica funcționarea produselor lor în Europa, lucru ce a stimulat eforturile UE de a dezvolta produse și servicii locale.

„Tehnologiile cuantice vor modela viitorul industriei, securității și inovării și vor avea un impact profund asupra societăților noastre. Europa trebuie să accelereze acum”, a declarat Henna Virkkunen, șefa departamentului de tehnologie al UE, într-un comunicat.

Proiectul de lege va trebui să fie pus la punct împreună cu țările UE și cu Parlamentul European în lunile următoare, înainte de a putea intra în vigoare.

O treime dintre companiile de profil au sediul în UE

Aproximativ o treime din companiile din sectorul cuantic din lume își au sediul în Uniunea Europeană, potrivit Comisiei.

Finanțarea publică în domeniul cuantic s-a ridicat la 8,6 miliarde de euro anul trecut, față de 5,3 miliarde de euro în Statele Unite și 13,6 miliarde de euro în China.

Cu toate acestea, finanțarea privată europeană pentru start-up-urile cuantice, în valoare de 1,1 miliarde de euro, a rămas în urma celei din Statele Unite, de 7 miliarde de euro.

„Având în vedere impactul posibil al tehnologiilor cuantice asupra securității, precum și asupra intereselor strategice și autonomiei tehnologice ale Uniunii, este necesar să se limiteze procedurile de achiziții publice la produsele, sistemele și serviciile furnizate de entități controlate de Uniune”, se menționează în proiectul de lege.

De asemenea, se precizează că entitățile din țări terțe cu care UE are un parteneriat reciproc corespunzător ar putea, de asemenea, să participe la licitații.