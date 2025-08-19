UE se pregătește să lovească din nou economia de război a Rusiei. „În Putin nu se poate avea încredere”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, susține o conferință de presă înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE, la Bruxelles, Belgia, pe 15 iulie 2025. FOTO: Raa/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uniunea Europeană (UE) va continua să vizeze economia de război a Rusiei, a declarat marți șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care a precizat că următorul pachet de sancțiuni împotriva Moscovei are șanse să fie gata până luna viitoare, informează Reuters.

Ea a făcut această declarație după summitul online al Consiliului European asupra războiului din Ucraina, la o zi după reuniunea extraordinară de la Washington dintre președintele american Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski, alături de mai mulți lideri europeni veniți să îl susțină.

Kallas a spus că „unitatea dintre liderii UE în timpul summitului virtual de astăzi era palpabilă” și că ea a pus subiectele privind securitatea Ucrainei și sancțiunile împotriva Rusiei în capul agendei pentru negocierile de săptămâna viitoare dintre miniștrii apărării și de externe ai UE.

„În (președintele rus Vladimir) Putin nu se poate avea încredere că va respecta vreo promisiune sau vreun angajament. Din acest motiv, garanțiile de securitate trebuie să fie suficient de puternice și de credibile pentru a descuraja Rusia să se regrupeze și să atace din nou”, a subliniat Kaja Kallas, într-o postare pe rețeaua de socializare X, potrivit Agerpres.

Marți, Casa Albă a transmis că Statele Unite pot ajuta la coordonarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina și că președintele Trump a ordonat echipei sale de securitate națională să colaboreze cu Europa.

„Președintele (Trump) a declarat în mod clar că nu vor fi desfășurate trupe americane în Ucraina, dar noi putem, desigur, să ajutăm la coordonare și poate să le furnizăm alte mijloace de garanții de securitate aliaților noștri europeni”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.