UE și Ucraina semnează un acord pentru producția comună de drone. Ce oferă Europa

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a afirmat că UE ar putea oferi Ucrainei avantaje precum „o capacitate tehnologică și industrială uriașă” și „locații de producție sigure și protejate”, scrie Reuters.

Ucraina și Uniunea Europeană au încheiat un acord privind producția de drone, pentru a combina expertiza de la Kiev cu capacitatea industrială europeană, în vederea realizării unor proiecte comune și a extinderii producției, a declarat miercuri Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

„Trebuie să ne unim forțele”, a afirmat von der Leyen într-un discurs ținut la Kiev, cu ocazia unei ceremonii organizate pentru a marca Ziua Statalității țării.

„Acest acord va reuni ingeniozitatea ucraineană și amploarea industrială a Europei”, a spus ea.

Ucraina a semnat o serie de astfel de acorduri cu mai multe țări individuale. La summitul B9 de la București, Zelenski a sugerat că un astfel de acord ar putea fi semnat și cu România.

La summitul NATO de săptămâna trecută de la Ankara, președintele Volodimir Zelenski a semnat încă trei, afirmând că numărul total al acestora a ajuns la nouă.

Însă acordul de miercuri este primul care vizează țări și companii din întreaga Uniune Europeană.

„Cunoștințele pe care le-ați dobândit cu privire la modul de funcționare a sistemelor de drone și anti-drone sunt cu adevărat unice”, a spus von der Leyen, adresându-se lui Zelenski.

„Trebuie să valorificăm acest lucru împreună. Pentru că cunoaștem amenințările cu care se confruntă Europa în acest domeniu – am asistat la incursiuni și alerte în multe state membre (ale UE)”, a adăugat ea.

Von der Leyen a afirmat că UE ar putea oferi Ucrainei avantaje precum „o capacitate tehnologică și industrială uriașă” și „locații de producție sigure și protejate”.

Ucraina a dezvoltat o industrie a dronelor extrem de sofisticată, după ce, în momentul în care Rusia a lansat invazia la scară largă în februarie 2022, dispunea doar de o expertiză limitată în acest sector.

Zelenski a efectuat numeroase călătorii pentru a promova acorduri privind dronele, în special în Orientul Mijlociu, unde țările din Golf s-au arătat dornice să beneficieze de expertiza ucraineană pentru a contracara atacurile iraniene.