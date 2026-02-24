UE spune că va acorda „într-un fel sau altul” împrumutul de 90 miliarde de euro Ucrainei, în pofida blocajului din partea Ungariei

Uniunea Europeană va acorda împrumutul de 90 de miliarde de euro Ucrainei „într-un fel sau altul”, în pofida blocajului din partea Budapestei, a asigurat marți, la Kiev, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP și Agerpres.

„Ne vom îndeplini angajamentul privind acest împrumut, într-un fel sau altul”, a insistat șefa executivului european în conferința de presă comună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Avem mai multe opțiuni și le vom utiliza”, a explicat Von der Leyen, care se află la Kiev pentru a exprima sprijinul europenilor pentru Ucraina, cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina la 24 februarie 2022.

„Și-au dat cuvântul, nu poate fi încălcat”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, și-a anunțat luni intenția de a bloca împrumutul dacă Kievul nu restabilește livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba.

Acest împrumut de 90 miliarde de euro este destinat să finanțeze în 2026 și 2027 necesitățile militare și financiare ale Ucrainei care continuă să lupte împotriva Rusiei.

„Acest împrumut a fost aprobat de cei 27 de șefi de stat și de guvern la Consiliul European. Ei și-au dat cuvântul. Acest cuvânt nu poate fi încălcat”, a spus Ursula von der Leyen.

„Ține de Orban să discute cu Putin”

„Cer Ungariei să coopereze pentru a pune în practică decizia luată de Consiliul European (privind împrumutul)” în decembrie, a declarat în aceeași conferință de presă la Kiev președintele Consiliului, Antonio Costa.

„Între timp, invit Comisia să-și folosească toate instrumentele de care dispune pentru a depăși (această situație) și a împiedica pe oricine să șantajeze UE”, a adăugat Costa.

Președintele ucrainean a invitat Budapesta să abordeze subiectul cu Moscova, care, potrivit acestuia, a bombardat respectivul oleoduct „de mai multe ori” în timpul atacurilor sale asupra infrastructurilor energetice ucrainene.

„Ține de Orban să discute cu Putin, poate despre un fel de armistițiu energetic” între Moscova și Kiev, a declarat el.

Slovacia a anunțat marți că livrările de petrol prin conducta Drujba ar putea fi reluate joi.