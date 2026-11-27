Noua propunere legislativă își propune să se lupte cu mecanismele prin care platformele online ne fac să petrecem tot mai mult timp pe site-urile și aplicațiile lor, să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie sau să plătim în continuare servicii la care, de fapt, nu mai vrem să fim abonați.

Comisia Europeană a prezentat Digital Fairness Act, o nouă propunere legislativă prin care încearcă să protejeze consumatorii de practicile comerciale manipulative din online. Însă, din nou, povara pare să cadă tot pe utilizatori.

Ce vrea să rezolve Digital Fairness Act

Printre principalele ținte ale Digital Fairness Act sunt așa-numitele „dark patterns”, adică acele elemente de design ale site-urilor și aplicațiilor care încearcă să ne influențeze deciziile.

De exemplu, un cronometru invaziv care ne spune că mai avem doar câteva minute ca să profităm de o ofertă sau o notificare care ne spune că un produs este aproape epuizat („mai sunt doar trei pe stoc!”).

Alte exemple sunt căsuțele deja bifate prin care suntem de acord cu servicii sau costuri suplimentare, taxele care apar abia în ultimul pas al unei comenzi sau site-urile care fac abonarea foarte simplă, dar ne obligă să trecem printr-un labirint de pagini ca să renunțăm la abonament.

Reclamele personalizate pentru minori, interzise

Comisia vrea să limiteze și funcțiile concepute pentru a ne ține cât mai mult timp pe platforme sau pentru a ne determina să cheltuim mai mult: infinite scroll-ul (derularea infinită a paginilor), redarea automată a următorului clip, notificările insistente sau recompensele zilnice din jocuri. Ideea e ca utilizatorii să aibă mai mult control asupra lor și să le poată dezactiva mai ușor.

Comisia s-a uitat și la felul în care companiile folosesc datele personale ca să ne influențeze comportamentul. Mai exact, propune să interzică reclamele personalizate care îi vizează pe minori, dar și reclamele construite folosind date sensibile sau informații despre vulnerabilitățile unei persoane, atunci când acestea îi pot face rău.

Monedele virtuale, cu valoarea reală afișată

Sunt vizate și jocurile video. Dacă un joc folosește monede virtuale, jucătorii ar trebui să vadă clar cât valorează acestea în bani reali, ca să înțeleagă cât cheltuiesc de fapt.

Pentru loot box-uri (niște cutii virtuale care oferă obiecte alese la întâmplare, pe care le poți cumpăra fără să știi exact ce primești) jocurile ar trebui să afișeze șansele de a câștiga fiecare recompensă și să le permită tuturor jucătorilor să dezactiveze aceste mecanisme.

Mai mult, loot box-urile nu ar mai putea fi oferite minorilor. Iar copiii nu ar mai putea fi încurajați să plătească pentru a câștiga avantaje față de ceilalți jucători (pay-to-win) sau pentru a avansa mai repede în joc (pay-to-progress).

Notificare la fiecare reînnoire a unui abonament

Digital Fairness Act propune schimbări și pentru abonamente, cumpărături online și bilete la evenimente. Dacă te înscrii la o perioadă de probă gratuită, compania ar trebui să-ți trimită un avertisment înainte să înceapă perioada plătită și să-ți ceară să confirmi în mod activ că vrei să continui cu abonamentul. Nu ar mai fi suficient să nu anulezi la timp ca să înceapă automat să-ți ia bani.

La fel, înainte de reînnoirea automată a unui abonament plătit, ar trebui să primești o notificare, iar dacă vrei să renunți, să poți face asta oricând, cu un preaviz scurt.

Companiile ar trebui să pună la dispoziție și o metodă simplă de anulare, nu să te oblige să cauți prin meniuri sau să contactezi serviciul de relații cu clienții.

Protecții necesare, un detaliu mi-a atras însă atenția

În general, cred că Digital Fairness Act e un update binevenit pentru o legislație care, în mod evident, nu mai ținea pasul cu realitățile anului 2026. Oferă destule protecții absolut necesare pentru oamenii de rând, însă cred că merită să ne uităm mai atent la un aspect: limitarea funcțiilor concepute pentru a ne ține cât mai mult timp pe platforme.

Companiile ar trebui să ofere o opțiune clară și ușor de găsit prin care oamenii să poată opri aceste funcții. Dincolo de autoplay și infinite scroll, intră aici și notificările care nu au legătură directă cu activitatea ta (de exemplu, mesajele care te cheamă înapoi în aplicație) recompensele și penalizările care te fac să revii zilnic, cum sunt streak-urile din aplicații (Snapchat e celebră pentru asta), dar și mesajele insistente ale unor chatboturi care încearcă să prelungească discuția și să te țină conectat.

De ce schimbările sunt o lovitură pentru giganții tech

Practic, dacă o companie construiește un serviciu în așa fel încât să încurajeze folosirea excesivă sau compulsivă, va trebui să-ți pună la dispoziție instrumente prin care să poți opri aceste mecanisme.

Astfel, Uniunea Europeană intră pe un teren minat pentru că, într-o formă sau alta, atacă direct modelul de business al giganților tech. Funcțiile pe care UE vrea să le limiteze aduc platformelor bani. Pentru rețelele sociale și serviciile de streaming, de exemplu, cu cât petreci mai mult timp în aplicație, cu atât au mai multe ocazii să-ți afișeze reclame.

Dacă reușesc să-ți capteze atenția, așa îți vor transforma și vizitele lungi și dese în bani. Infinite scroll-ul te face să rămâi lipit de ecran, iar autoplay-ul ia decizia pentru tine: nu trebuie să decizi conștient să mai dai play la un clip, ci mai degrabă să te oprești, ceea ce, evident, e mult mai greu. Notificările și recompensele îți reamintesc constant că te poți întoarce, chiar dacă tu nici nu te gândeai la asta.

Unde cred că greșește Comisia Europeană

Aici apare și o problemă cu felul în care Comisia a ales să abordeze lucrurile: în cazul adulților, responsabilitatea rămâne în mare parte tot la utilizatori. Legea nu obligă platformele să renunțe la aceste funcții și nici măcar să le dezactiveze implicit. Trebuie doar să ne ofere nouă posibilitatea să facem asta.

Dacă nu vrei să fii captiv, trebuie să intri tu în setări și să dezactivezi ce crezi că îți dăunează. E o diferență importantă între a le cere companiilor să nu mai folosească anumite mecanisme în mod implicit și a le permite să le păstreze, cu condiția să existe undeva un buton prin care utilizatorul să le poată opri.

Într-un experiment citat chiar în evaluarea de impact a Comisiei, realizat într-o aplicație din zona alimentară, doar 8% dintre participanți au ales să dezactiveze cel puțin una dintre funcțiile care încurajau folosirea repetată a aplicației.

Așadar, Comisia recunoaște că designul aplicațiilor poate fi construit pentru a ne capta atenția și pentru a ne face să revenim cât mai des, dar soluția propusă pentru adulți ne lasă în continuare pe noi să ne protejăm de el.

La ce vor duce concret noile setări

Când povara e pusă pe oameni, riscurile sunt multiple, inclusiv politice. Itxaso Domínguez de Olazábal, specialistă în protecția datelor și viața privată, spune într-un text publicat pe Tech Policy Press, că noile reguli vor duce la o avalanșă de setări complicate, notificări și nevoia de a lua decizii repetate, care îi vor obosi pe utilizatori și vor oferi industriei un nou motiv să acuze Bruxelles-ul că strică experiența online a tuturor.

„Am văzut ani la rând cum companiile au transformat acordul pentru folosirea cookie-urilor, care ar fi trebuit să fie o măsură legală de protecție a utilizatorilor, într-un adevărat labirint de ferestre și opțiuni. Iar frustrarea oamenilor provocată de acest proces a ajuns să fie folosită ca argument împotriva regulilor europene privind confidențialitatea și protecția datelor.”, consideră ea.

Propunerea Comisiei urmează să fie dezbătută de Parlamentul European și de Consiliu și rămâne speranța că aceste instituții vor veni cu amendamente care să aducă Digital Fairness Act mai aproape de o unealtă cu adevărat utilă cetățenilor europeni în lupta lor cu platformele online.