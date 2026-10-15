Ultima criză din Ucraina dezvăluie dependența Kievului și a Europei de o tehnologie vitală a SUA pentru apărare

Ucraina nu s-a lovit doar de restricțiile Starlink și de lipsa avertismentelor privind atacurile cu rachete balistice rusești, dar și de realitatea că aliații săi europeni nu pot oferi alternative la aceste servicii vitale oferite de SUA.

Oficialii ucraineni au declarat miercuri că funcționarea serviciului Starshield al Starlink, care furnizează comunicații pentru forțele armate ale Kievului, a fost întreruptă atunci când terminalele se deplasau cu viteză mare, împiedicând dronele ucrainene să își îndeplinească misiunile de atac și de apărare.

Joi, o sursă din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei a spus că funcționalitatea Starshield a fost restabilită.

De asemenea, președintele Volodimir Zelenski a declarat că, pentru a doua noapte consecutivă, Ucraina nu a primit nicio avertizare din partea partenerilor săi cu privire la un atac rusesc cu rachete balistice asupra Kievului.

Motivele acestor dificultăți nu au fost clarificate imediat, dar au venit pe fondul tensiunilor dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, după ce președintele SUA a anunțat un acord de ridicare a sancțiunilor asupra motorinei rusești și a cerut înlocuirea liderului de la Kiev.

Trump a declarat marți că SUA continuă să împărtășească informații de intelligence cu Ucraina. În acest timp, Elon Musk, directorul executiv al SpaceX, compania care operează Starlink, a afirmat că guvernul SUA este cel care controlează Starshield și restricțiile impuse acestui program.

Țările europene și-au exprimat sprijinul ferm pentru Ucraina. Însă problemele au evidențiat faptul că Ucraina și Europa depind în mare măsură de sistemele americane atât pentru comunicațiile prin sateliți pe orbită joasă – furnizate de SpaceX prin intermediul Starlink -, cât și pentru detectarea în infraroșu din spațiu, care alimentează sistemele de avertizare timpurie, scrie Reuters.

Nu există o soluție rapidă pentru înlocuirea serviciilor SUA

O constelație de sateliți americani numită Space-Based Infrared System (SBI) asigură aceste avertizări timpurii privind rachetele.

„Este un sistem destul de unic și practic el detectează căldura generată de rachete în momentul lansării”, a declarat Marc DeVore, cercetător asociat la think tank-ul Chatham House, citat de Reuters.

„Nu există nimic echivalent în Europa”, a spus el.

În ceea ce privește Starlink, Europa nu dispune de o alternativă gata de utilizare pe care soldații ucraineni să o poată monta pe dronele lor, deși guvernele și companiile europene lucrează la opțiuni pe termen lung.

Rețeaua Eutelsat nu este potrivită pentru utilizarea în timp de război

Acțiunile operatorului european de sateliți Eutelsat au înregistrat o creștere vertiginoasă miercuri, în urma știrilor privind dificultățile Ucrainei cu Starshield, alimentate de pariurile investitorilor că furnizorii europeni ar putea beneficia de tensiunile crescânde dintre Washington și Kiev.

Însă Christian Freiherr von der Ropp, consultant independent în domeniul sateliților, a afirmat că rețeaua OneWeb a Eutelsat nu este potrivită pentru utilizarea în timp de război.

„Constelația sa actuală rămâne ancorată într-o arhitectură și o tehnologie învechite, concepute acum un deceniu, fără nicio evoluție a designului său de bază”, a spus el, potrivit Reuters.

„Constrângerile legate de capacitate și performanță, combinate cu costul, greutatea, dimensiunile și consumul de energie al terminalelor sale de utilizator, limitează adecvarea sa pentru aplicații de pe linia frontului”, amai precizat expertul.

Un purtător de cuvânt al Eutelsat a declarat pentru Reuters că compania continuă să furnizeze servicii de conectivitate în Ucraina prin intermediul rețelelor sale din orbita terestră joasă și din orbita geostaționară, împreună cu partenerii săi.

El a refuzat însă să ofere comentarii suplimentare „având în vedere natura sensibilă a situației”.

Von der Ropp a mai spus că trecerea la alte rețele ar necesita înlocuirea a mii de terminale, întrucât terminalele Starlink și Starshield utilizează tehnologie proprie și nu s-ar putea conecta pur și simplu la OneWeb.

„Nu te poți baza exclusiv pe o singură soluție”

Bohdan Sas, cofondator al startup-ului ucrainean de tehnologie de apărare Buntar Aerospace, a afirmat că întreruperea bruscă a serviciilor Starshield „evidențiază pentru aproape fiecare utilizator final, atât din Ucraina, cât și din străinătate, faptul că nu te poți baza exclusiv pe o singură soluție care poate fi oprită”.

„Trebuie să dispui de un anumit nivel de capacități suverane”, a adăugat el, astfel încât „să nu fii la cheremul stării de spirit a cuiva astăzi”.

Temerile legate de dependența excesivă de tehnologia de apărare americană au crescut în Europa în ultimii ani, pe măsură ce Trump a amenințat că va părăsi alianța militară NATO, tocmai în momentul în care liderii europeni consideră că Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la adresa continentului din ultimele decenii.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat și el miercuri, în cadrul unei conferințe organizate de Politico la Bruxelles, că continentul este „destul de dependent de capacitățile spațiale americane”.

„Răspunsul la această situație este dezvoltarea propriilor noastre capacități”, a adăugat el, menționând constelația de sateliți IRIS² planificată de Uniunea Europeană și îndemnând țările europene să colaboreze.

Însă acest proiect este la ani distanță de a deveni operațional, chiar dacă totul decurge conform planului, ceea ce provoacă frustrare în rândul oficialilor guvernamentali europeni.

Care sunt problemele Ucrainei?

Marți seara, armata ucraineană a anunțat că sistemul de comunicații prin satelit Starlink, produs de SpaceX, dar gestionat de guvernul SUA, nu mai funcționa pe terminalele care se deplasau cu viteze mai mari de 160 km/h.

Kievul instalează terminale SpaceX Starlink pe multe dintre dronele sale, ca parte a unui sistem de ghidare la bord. Kievul a declarat că această schimbare a fost impusă fără nicio explicație din partea SUA.

Restricția a avut două consecințe imediate: a făcut ca majoritatea dronelor folosite de Ucraina pentru a lansa atacuri în spatele liniilor frontului să devină inoperabile și a afectat sistemele de apărare antiaeriană care împiedică dronele rusești să bombardeze Kievul.

Ucraina folosește sistemele Starlink pentru a direcționa numeroase drone de rază medie către țintele lor – o capacitate ofensivă esențială pe linia frontului, scrie The Guardian. Dronele rusești de tip Shahed zboară cu viteze de peste 300 de kilometri pe oră, astfel încât noua restricție înseamnă că dronele ucrainene de interceptare nu au nicio șansă să le urmărească.

Starlink nu este utilizat pentru misiunile ucrainene de lungă distanță care au vizat cu succes rafinăriile de petrol rusești în ultimele luni.

Starshield este o unitate a SpaceX care dezvoltă sisteme militare și de informații prin satelit pentru Pentagon. Serviciul Starshield este separat de serviciul comercial de bandă largă al Starlink, dar distincția este uneori neclară.

Starlink nu poate fi utilizat pentru acțiuni militare ofensive, afirmă SpaceX, ci doar pentru activități defensive sau pentru utilizare de către clienți civili.

Starshield, însă, permite aceste capacități și utilizează criptare avansată pentru a transmite informații sensibile. În plus, Starshield oferă utilizatorilor posibilitatea de a integra senzori pe obiecte precum dronele.

Comunicațiile securizate ale Starshield se bazează pe Starlink, vasta rețea de 11.000 de sateliți pe care Musk și SpaceX i-au lansat în spațiu începând din 2019.