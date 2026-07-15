Declarația lui Nicușor Dan care l-a indignat pe CTP: „Cum poți să spui așa ceva și să te pretinzi matematician?”

Cristian Tudor Popescu l-a criticat pe președintele Nicușor Dan după ce acesta a pus la îndoială oportunitatea unei decizii de a declanșa alegerile anticipate în încercarea de soluționare a crizei politice, susținând că „toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo” în urma unui eventual scrutin.

Miercuri, la B1 TV, gazetarul a comentat declarațiile președintelui Dan cu privire la scenariul anticipatelor și a spus că, în opinia sa, „pot fi invocate doar două motive” pentru a respinge o astfel de opțiune.

Unul dintre ele, susține CTP, este teoria conform căreia „pericolul ar fi AUR, că va fi și mai rău decât acum cu AUR crescut în Parlament”.

El mai susține, însă, că nu a observat la șeful statului „vreo frică până acum în legătură cu AUR, vreo jenă, ceva”, chiar dacă „acum pretinde că nu vrea alegeri anticipate ca să nu dea apă la moara AUR”.

„Aici, logica e simplă. AUR nu se împiedică de alegerile anticipate. AUR evoluează indiferent de alegerile anticipate. El se poate umfla în continuare fără niciun fel de alegeri anticipate. Nu blochează domnul Nicușor Dan umflarea AUR prin a refuza alegeri anticipate de plano, pentru că, vă reamintesc, le-a refuzat de prima dată, fără să ofere nicio justificare. Acum măcar încearcă să însăileze ceva cum că știe el din toate sondajele că va fi aceeași situație în Parlament. Cum poți să spui așa ceva și să te pretinzi matematician?”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

CTP consideră că „nu e nicio logică în ce a spus acum” Nicușor Dan, deși un matematician ar trebui să fie „o persoană cu gândire matematică, cu gândire științifică, cu gândire logică, pe care o aplică nu numai numerelor și figurilor geometrice”, „ci o aplică și vieții, mai ales atunci când e președintele României”.

Ce declarase președintele

Marți, în cadrul unor declarații de presă pe care le-a făcut la Ambasada României la Paris, Nicușor Dan a fost întrebat de reporteri dacă are impresia că partidele politice agreează varianta alegerilor anticipate.

„S-a vorbit foarte puțin, vă spun, în discuțiile astea, și cele de ieri, și cele informale pe care le-am avut, s-a discutat foarte puțin de alegeri anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce, de fapt, nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuții între exact aceleași partide care nu reușește să aibă o discuție acum. Eu nu văd sensul la alegerile anticipate”, le-a răspuns șeful statului.

Președintele Dan s-a întâlnit luni la Cotroceni cu liderii fostei coaliții, însă partidele nu au ajuns la un acord pentru deblocarea crizei politice. Astăzi, el a declarat că speră că actuala criză politică se va finaliza „în cursul acestei veri”.