ULTIMA ORĂ Americanii pregătesc discret înființarea la București a unui birou al temutei agenții de forță care expulzează imigranți ilegali

Statele Unite pregătesc discret înființarea în România, la București, a unui birou al diviziei de investigații a temutului Serviciu pentru Imigrări și Vamă (US Immigration and Customs Enforcement – ICE), parte a Departamentului de Securitate Internă (US Department of Homeland Security – DHS) al Administrației de la Washington, unde instituția americană de forță va coopera cu omologii săi români, conform datelor Profit.ro.

