ULTIMA ORĂ Bolojan, schimbare majoră la contractele part-time

Documente de afaceri si declaratii de depus la ANAF

Premierul Bolojan susține că digitalizarea ANAF ar trebui finalizată până la sfârșitul acestui an, iar în aceste condiții ar trebui să reintre în vigoare plata contribuțiilor sociale proporțional cu numărul de ore muncite.

Premierul a arătat că un astfel de mecansim ar trebui să funcționeze în condiții normale, dar din cauza incapacității instituționale a ANAF și a Inspecției Muncii, s-a încercat limitarea abuzului de contracte part-time.

