ULTIMA ORĂ După cazul Pascu, Guvernul dă verde la restricții: Conducerea de mașini puternice, limitată în primii 2 ani de la obținerea permisului
Conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de 2 ani de la obținerea permisului de conducere nu vor putea conduce autovehicule al căror raport putere/ masă depășește 0,075 kW/kg, conform unui proiect de lege care a primit acum un punct de vedere favorabil din partea Guvernului, conform datelor Profit.ro.

