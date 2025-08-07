ULTIMA ORĂ Fabrică de tradiție a României dispare după 45 de ani. Relatări ale muncitorilor. Partenerii din Germania pleacă în Asia CONFIRMARE
Fabrica de confecții din Tulcea își închide porțile după 45 de ani, confirmând informațiile anunțate anterior de Profit.ro.
Ultimul profit a fost înregistrat în octombrie 2024, iar în aprilie 2025, producția s-a oprit definitiv, transmite Rador.
Citiți articolul integral pe Profit.ro.
Fotografie ilustrativă. SURSA: © Mauro77photo | Dreamstime.com
INTERVIURILE HotNews.ro