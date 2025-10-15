ULTIMĂ ORĂ Golden Visa pentru investitorii care aleg România

Un proiect de lege al actualilor guvernanți introduce Programul de Rezidență prin Investiție, respectiv Programul ”Golden Visa”, oferind cetățenilor din state terțe (care nu sunt membre UE sau ale Spațiului Economic European) un permis de ședere temporară pe o perioadă de 5 ani, reînnoibil, în schimbul unei investiții minime de 400.000 euro în România.

Inițiativa vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a lansat site-ul dedicat „gold card”, o viză permanentă pentru Statele Unite după modelul green card, vândută cu 5 milioane de dolari, anunțând că o listă de așteptare a fost deja deschisă.

Citește continuarea pe Profit.ro.