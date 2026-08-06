Guvernul pregătește limitarea consumului de energie electrică printr-un act normativ

Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de joi un proiect de Hotărâre de Guvern pentru „aprobarea Planului de Pregătire pentru Riscuri în domeniul energiei electrice”. Este un proiect anunțat de premierul Ilie Bolojan în urmă cu câteva zile, la Palatul Victoria, invocând criza energetică cauzată de reducerea debitului Dunării. „Este o hotărâre prevăzută de legislație, prin care avem un mecanism pe care îl putem pune în practică, prin Dispecerul Energetic Național de la Transelectrica, pentru limitarea consumului.”

Cadrul legislativ general (Legea nr. 123/2012) oferă dreptul operatorului de transport și de sistem (Transelectrica) să apeleze la reducerea consumului industrial în caz de dezechilibre majore. Actul normativ aflat pe masa Guvernului va permite aplicarea efectivă a acestui cadru legislativ general.

Legea energiei permite reducerea consumului industrial în caz de dezechilibre majore. Clienții pot fi prioritizați, în sensul că marii consumatori industriali pot deveni întreruptibili, fiind deconectați sau limitați înaintea unor consumatori esențiali, precum spitalele, școlile, instituțiile critice, dar și consumatorii casnici.

România este departe de maximele istorice

Aceste măsuri de limitare a consumului sunt discutate, deși România este, în acest moment, departe de recorduri.

Miercuri seara, la ora 21:00, în plină caniculă, România consuma circa 7.600 MW. Comparativ cu alți ani, în perioadele de caniculă, acest consum este chiar scăzut. De exemplu, valurile de caniculă din iulie 2024 au dus vârfurile de seară ale consumului la 8.600 MW, cu 1.000 MW mai mult decât acum. Un record pe timp de vară a fost atins pe 30 iunie 2021, când consumul a ajuns la 8.656 MW.

Însă maximul istoric a fost înregistrat iarna, potrivit datelor Transelectrica. Cel mai mare consum instantaneu de energie electrică a fost consemnat în luna ianuarie 2017, având o valoare de 9.930 MW. În ianuarie 2021, consumul a depășit 9.500 MW, fiind considerat atunci un record al ultimilor ani.

De asemenea, în ianuarie 2026 s-a ajuns la un consum de 9.300 MW, fiind considerat un record al ultimilor cinci ani.

Și în ceea ce privește importurile, România se află departe de recorduri. Miercuri seara, în jurul orei 21:00, România importa 1.800 MW, în condițiile în care producția era de 5.800 MW, iar consumul, de 7.600 MW. De altfel, în aceste zile, importurile sunt în jurul valorii maxime de 2.000 MW.

Însă capacitatea maximă de import este de peste 3.000 MW. De exemplu, în decembrie 2024, România a importat cantități record de electricitate, de peste 3.000 MW.

Ministerul Energiei cere reduceri voluntare de consum de energie până la finalul lunii august

„România traversează o situație energetică de criză, generată în principal de seceta severă și de reducerea accentuată a debitului Dunării, care a înregistrat cel mai scăzut nivel din ultimii aproximativ 40 de ani”, susține Ministerul Energiei, printr-un comunicat de presă. Potrivit instituției, această situație este estimată să se mențină și în perioada următoare, fără perspective de ameliorare pe termen scurt.

Ministerul Energiei face apel la consumatorii casnici, companii, instituții publice și prosumatori să contribuie, prin măsuri voluntare, la reducerea consumului de energie electrică în intervalul orar 19:00-23:00, până la data de 31 august 2026, în contextul valorilor extrem de scăzute înregistrate de debitul Dunării.

La intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, debitul Dunării a ajuns la aproximativ 1.400 m³/s, valoare similară minimului istoric înregistrat în anul 1985 și mult sub media multianuală a lunii august, de aproximativ 3.900 m³/s.

Pe fondul nivelului foarte scăzut al Dunării, Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie 2026.

„Eforturile autorităților sunt concentrate asupra menținerii în funcțiune, în condiții de siguranță, a Unității 2 de la Cernavodă. La bifurcația Bala–Dunărea Veche sunt derulate intervenții tehnice pentru redistribuirea temporară a debitelor și menținerea nivelului necesar în bazinul de aducțiune al centralei”, precizează Ministerul Energiei.

În această situație, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a declarat, în data de 31 iulie 2026, starea de alertă la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile.

Măsuri pentru gestionarea producției de energie:

– Capacitățile disponibile de producție pe gaze naturale și cărbune sunt mobilizate la un nivel cât mai ridicat;

– Producția hidro este programată cu prioritate în orele de seară;

– Sunt accelerate procedurile de autorizare și punere în funcțiune a unor noi capacități de producție și de stocare;

– Sunt utilizate capacitățile de import disponibile și mecanismele de sprijin regional.

Ministerul Energiei cere consumatorilor casnici să reprogrameze unele activități în intervalul 11:00-17:00, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată.