ULTIMA ORĂ India a atacat cu rachete Pakistanul / Armata pakistaneză a ripostat cu tiruri de artilerie – VIDEO

India a lansat lovituri cu rachete împotriva a nouă obiective care găzduiesc „infrastructuri teroriste” situate pe teritoriul Pakistanului, drept ripostă la atentatul comis pe 22 aprilie în Kașmirul indian, au anunțat miercuri autoritățile de la New Delhi, informează AFP.

Pakistanul a lansat tiruri de artilerie asupra teritoriului indian

Pakistanul a lansat tiruri de artilerie asupra teritoriului indian, a anunțat în noaptea de marți spre miercuri armata indiană, la scurt timp după seria de atacuri cu rachete indiene care au vizat „infrastructuri teroriste” de pe teritoriul pakistanez.

„Pakistanul a încălcat încă o dată acordul de încetare a focului, lansând tiruri de artilerie în sectoarele Bhimber Gali și Poonch-Rajauri” din Kașmirul indian, a transmis armata indiană, într-un scurt comunicat publicat pe platforma de socializare X, precizând că a „ripostat într-o manieră adecvată și calibrată”.

India a lansat „bombardamente aeriene” în „trei regiuni” din Pakistan, a confirmat armata pakistaneză în noaptea de marți spre miercuri, precizând că acestea au fost efectuate asupra a două orașe din Kașmirul pakistanez, iar al treilea în Punjab, la granița cu India, mai scrie AFP.

„Vom riposta în momentul pe care îl vom alege”, a adăugat purtătorul de cuvânt al armatei pakistaneze, locotenent-generalul Ahmed Chaudhry.

Știrea inițială: „Cu puțin timp în urmă, forțele armate indiene au lansat operațiunea Sindoor lovind infrastructuri teroriste din Pakistan (…) de unde au fost organizate și dirijate atacurile teroriste împotriva Indiei”, a transmis guvernul indian, într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

