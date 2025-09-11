ULTIMA ORĂ Instanța admite cererea de intrare în insolvență a companiei care operează hotelul Vega din Mamaia, locul unde au fost filmate numeroase scene ale comediei „Nea Mărin Miliardar”

Tribunalul Constanța a admis cererea de insolvență depusă de Vega Turism, compania care operează hotelul Vega din Mamaia, unul dintre brandurile de referință ale stațiunii, la care au fost filmate numeroase scene ale comediei de referință a cinematografiei românești “Nea Mărin Miliardar”, pe fondul unor datorii totale de 42,3 milioane lei la finele anului 2024, de la 38,8 milioane de lei în 2023.

