ULTIMA ORĂ Modificare majoră – Casele de până la 150 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație de construire

Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele din mediul rural și urban vor putea fi ridicate fără autorizație. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a explicat cum vor funcționa mecanismele de simplificare din noul Cod al Urbanismului.

Ministrul arată că autoritățile publice nu vor excluse din decizie, doar că vor avea 15 zile pentru a spune dacă construcția respectivă are nevoie de autorizație.

