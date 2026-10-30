ULTIMA ORĂ RomâniaFilm a intrat în faliment

Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor (RADEF) RomâniaFilm, înființată la începutul anilor ’50 ai secolului trecut, după naționalizarea cinematografiei românești, și reorganizată ca regie autonomă în 1991, moment când avea un portofoliu de circa 600 de săli de cinematograf în toată țara, precum și mii de angajați, entitate de stat aflată în insolvență de peste 8 ani, a intrat în faliment, conform datelor Profit.ro.



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