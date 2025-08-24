ULTIMA ORĂ Schimbare istorică SUA – UE. Teoretic, Dacia ar putea vinde mașini clienților americani

Declarația comună transmisă de reprezentanții SUA și UE referitor la tarifele vamale conține, într-unul dintre paragrafele sale, o mențiune care ar putea aduce o schimbare istorică pentru industria auto din cele două țări, conform analizei Profit.ro. Este vorba despre standardele fiecărei dintre cele două regiuni, care ar putea fi recunoscute reciproc.

Citește mai mult pe Profit.ro.