Sari direct la conținut
Profit.ro

ULTIMA ORĂ Schimbare istorică SUA – UE. Teoretic, Dacia ar putea vinde mașini clienților americani

HotNews.ro
ULTIMA ORĂ Schimbare istorică SUA – UE. Teoretic, Dacia ar putea vinde mașini clienților americani
Fotografie cu caracter ilusrativ. Sursa: Profit.ro

Declarația comună transmisă de reprezentanții SUA și UE referitor la tarifele vamale conține, într-unul dintre paragrafele sale, o mențiune care ar putea aduce o schimbare istorică pentru industria auto din cele două țări, conform analizei Profit.ro. Este vorba despre standardele fiecărei dintre cele două regiuni, care ar putea fi recunoscute reciproc.

Citește mai mult pe Profit.ro.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro