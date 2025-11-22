Ucraina va ține „consultări” cu SUA în Elveția pentru încheierea războiului / „Nu vom fi un obstacol în calea păcii”

Ucraina va organiza în curând consultări cu Statele Unite în Elveția privind încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a anunțat sâmbătă un înalt oficial ucrainean din domeniul securității, citat de Reuters și France Presse.

„… începem consultări între înalți oficiali din Ucraina și Statele Unite privind posibili parametri ai unui viitor acord de pace în Elveția”, a scris Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, pe Telegram.

„Apreciem participarea părții americane și disponibilitatea acesteia pentru discuții substanțiale”, a spus el.

„Ucraina abordează acest proces cu o înțelegere clară a intereselor sale. Este vorba de o nouă etapă a dialogului care se desfășoară de câteva zile și care vizează în principal armonizarea viziunii noastre asupra etapelor următoare”, a adăugat înaltul oficial de la Kiev.

Umerov a editat postarea de pe Telegram, fără a da niciun motiv, după ce anterior menționase în ea că discuțiile vor avea loc „cu participarea partenerilor europeni”.

Anunțul ucrainean a venit în timp ce în Africa de Sud, în marja summitului G20, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer discutau sâmbătă despre planul american privind Ucraina.

Delegația poate negocia cu SUA, Rusia și „parteneri internaționali”

Președintele Volodimir Zelenski a aprobat componența delegației pentru discuțiile din Elveția, care va fi condusă de șeful cabinetului său și din care vor face parte oficiali de rang înalt din domeniul securității, potrivit unei declarații publicate pe Telegram de cabinetul său.

Zelenski a semnat sâmbătă decretul prin care se formează delegația care va fi responsabilă de participarea „la procesul de negocieri cu Statele Unite și alți parteneri internaționali ai Ucrainei, precum și cu reprezentanții Rusiei”.

Conform acestui decret, delegația va fi condusă de mâna dreaptă a lui Zelenski, șeful Administrației Prezidențiale, Andrii Iermak, și îi va avea în componență, printre alții, pe Umerov, pe șefii serviciilor de securitate și informații și pe șeful statului major. Adică o delegație în esență militară.

Zelenski a aprobat, de asemenea, instrucțiunile pentru negocieri.

„Ucraina nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii, iar reprezentanții statului ucrainean vor apăra interesele legitime ale poporului ucrainean și fundamentele securității europene”, se spune în comunicatul președinției.

Vineri, într-un mesaj grav către ucraineni, Zelenski a spus că țara „se confruntă cu o alegere foarte dificilă. Este unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră”. Semnalul liderului de la Kiev a venit în timp ce Ucraina este presată de administrația lui Donald Trump să accepte planul de pace negociat de Statele Unite cu Rusia.

Trump a confirmat apoi că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul său de pace până joia viitoare: „Va trebui să-i placă”.

La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că a primit planul de pace propus de Trump, amenințând Ucraina și susținînd că aceasta și aliații săi europeni „încă se amăgesc”.