Victoria Broderick a câștigat un colegiu din Tennessee ca să meargă în Camera Reprezentanților, după ce cu doi ani înainte ea a pierdut la o diferență de 45 de procente exact împotriva celui pe care l-a învins acum.

Broderick, o progresistă în vârstă de 34 de ani, care lucrează în zona de suport tehnic, l-a învins pe reprezentantul republican Scott DesJarlais, aflat la al optulea mandat de congresmen, potrivit The Associated Press.

Ea a devenit, astfel, al 259-lea candidat democrat care obține un loc în viitoarea legislatură a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA.

Una dintre surprizele majore ale alegerilor

Democrații vor controla ambele camere ale Congresului ca efect al rezultatelor de la alegerile intermediare din 3 noiembrie, însă cursa câștigată de Broderick a fost una dintre cele mai spectaculoase surprize ale scrutinului, după cum a descris-o The New York Times.

Mulți analiști credeau că Scott DesJarlais se va impune în cursa electorală din Al Patrulea District din Tennessee, pe care președintele Trump l-a câștigat cu un avans de 24 de procente la alegerile prezidențiale din 2024.

Este, până acum, cea mai pro-Trump circumscripție pe care o câștigă democrații la aceste alegeri.

Candidata democrată avea șanse de 1%, conform caselor de sondaj. Cu doi ani înainte pierduse cu 45 de procente în urma aceluiași candidat republican pe care l-a învins acum. De această dată, diferența a fost mai mică de un procent, în favoarea democratei – altfel spus, de aproximativ 270 de voturi dintre cele peste 195.000 exprimate.

Pe lângă predicțiile specialiștilor, un alt aspect care sugera o victorie republicană se referea la sumele cheltuite de cei doi candidați în timpul campaniei.

Potrivit datelor de la Comisia Federală Electorală, campania ei a costat puțin peste 90.000 de dolari, față de 508.000 de dolari în cazul lui DesJarlais. În plus, nu există nicio evidență că echipa ei de campanie ar fi difuzat vreun spot televizat.

„Nu am avut în spate mașinăria politică”, a scris ea pe rețelele sociale, la o zi după alegerile din 3 noiembrie. „Nu am avut bani de la PAC-urile (comitetele de acțiune politică, n.r.) corporațiilor, nu am avut oameni influenți din interior. V-am avut pe voi, oamenii”, a mai declarat Broderick la acel moment.

Cea mai largă majoritate democrată din Camera Reprezentanților în acest secol

Broderick va fi singura democrată care reprezintă Tennessee în viitorul Congres al SUA, care își va începe mandatul din ianuarie 2027.

Republicanii redesenaseră harta districtelor congresionale din acest stat, cu obiectivul de a le câștiga pe toate cele nouă, inclusiv pe unul care vota constant cu democrații și care cuprindea până atunci orașul Memphis. Noile granițe au adăugat o parte din Nashville și din comitatul vecin Rutherford unui district care se întinde până la limita sudică a statului, ceea ce l-a făcut mai puțin înclinat spre republicani decât înainte.

Odată cu victoria lui Broderick din Al Patrulea District Congresional al statului american Tennessee, democrații își asigură cea mai mare majoritate în Camera Reprezentanților după începutul anilor ’90, când au avut 267 de mandate.

Recordul datează din 1936, când democrații au câștigat 334 de mandate. În cazul republicanilor, cea mai mare majoritate a fost obținută în 1920 și a fost de 302.

Broderick, care se identifică drept membră a comunității LGBT, a declarat în campanie că susține dreptul la avort și politici progresiste precum accesul la Medicare for All, o propunere de asigurare de sănătate universală, finanțată de stat.

Viitoarea congresmenă a spus că experiența ei în sectorul serviciilor i-a modelat campania, care s-a concentrat și pe costul vieții și pe reducerea inegalităților.

„Indiferent dacă ați votat cu mine sau nu, vreau să știți că voi fi reprezentantul vostru”, a declarat Broderick marți. „Abia aștept să ascult și să fac munca pe care mi-ați încredințat-o”, a adăugat viitoarea congresmenă.