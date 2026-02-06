Ultimatumul lui Ciucu: „Dacă nu primim 5,5 miliarde, Bucureștiul intră în faliment!”

Primarul General, Ciprian Ciucu, a anunțat deschiderea unor negocieri cu Ministerul Finanțelor și liderii coaliției de guvernare pentru a evita intrarea Municipiului București în incapacitate de plată.

„Îmi bat capul acum cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să fac să salvez Primăria”, a declarat Ciprian Ciucu într-un interviu pentru News.ro. Ediulul a afirmat că este necesar un buget de minimum 5,5 miliarde de lei pentru acest an, avertizând că, în caz contrar, „Bucureştiul intră în faliment”.

Ciucu a explicat că, începând din 2023, guvernele României au subfinanţat sistematic Primăria Generală prin măsuri precum Ordonanţa „trenuleţ“, care a eliminat încasările din impozitul pe jocuri de noroc, și prin redirecționarea a 14% din fonduri către localități mai mici prin mecanismul de solidaritate.

Edilul a precizat că absența unei Legi a Bugetului pentru anul curent a forțat municipalitatea să funcționeze cu o cotă lunară de 317 milioane de lei, sumă considerată insuficientă față de necesarul de aproximativ 500 de milioane de lei primit în anii anteriori. Potrivit primarului, cumulul acestor pierderi a generat o lipsă financiară majoră în ultimii doi ani, situație care a dus la acumularea unor datorii masive.

„Nouă ne lipsesc în acest moment exact banii care nu au mai venit în ultimii 2 ani. 4 miliarde de lei de care PMB-ul nu a mai beneficiat. De aici este şi datoria asta imensă”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Ca soluție pe termen lung, primarul a solicitat schimbarea mecanismului de finanțare a Bucureștiului, astfel încât alocările să fie bazate pe un calcul predictibil, nu pe negocieri politice.