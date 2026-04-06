Ultimatumul pentru Iran care se încheie marți este final, anunță Trump. „Trebuie să facă anumite lucruri”

Președintele american Donald Trump a declarat luni că termenul limită privind ziua de marți pe care l-a stabilit pentru ca Iranul să încheie un acord este definitiv, adăugând că propunerea primită din partea Teheranului este una semnificativă, dar nu suficient de bună, informează Reuters.

„Au făcut o propunere, și este o propunere semnificativă. Este un pas semnificativ. Nu este suficient de bună”, a spus Trump despre Iran.

„Războiul s-ar putea termina foarte repede, dacă fac ceea ce trebuie să facă. Trebuie să facă anumite lucruri. Ei știu asta, au negociat, cred, cu bună-credință”, a mai spus președintele american, în timpul unui eveniment anual, cu ocazia Paștelui, la Casa Albă.

Varianta armistițiului, respinsă

Mai devreme în cursul zilei de luni, Casa Albă a confirmat că mai multe țări mediatoare au propus un armistițiu de 45 de zile în războiul cu Iranul, dar președintele american Trump a respins această propunere.

„Aceasta este o idee printre multe altele și președintele nu a validat-o. Operațiunea «Epic Fury» continuă și președintele se va exprima la ora 13:00”, ora Washingtonului, (20:00 ora României), în cadrul unei conferințe de presă, a indicat un responsabil american, citat de AFP.

Potrivit publicației americane Axios, trei țări mediatoare, respectiv Pakistan, Turcia și Egipt, au propus un armistițiu de 45 de zile, ca prim pas pentru încheierea războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Trump nu exclude desfășurarea de forțe terestre în Iran

Donald Trump nu a exclus desfășurarea de forțe terestre în Iran dacă țara din Golf nu ajunge la un acord și nu redeschide Strâmtoarea Ormuz, într-un interviu acordat duminică publicației The Hill, au relatat anterior agențiile EFE și Agerpres.

Întrebat dacă exclude trimiterea de forțe terestre în Iran, președintele american a răspuns cu un contondent „Nu”.

Duminică, Trump a făcut presiuni asupra Teheranului pentru a ajunge la un acord înainte de termenul limită pe care i l-a acordat, altfel va ataca infrastructura țării.

„Oamenii normali ar face o înțelegere. Oamenii inteligenți ar face o înțelegere. Dacă ar fi inteligenți, ar face o înțelegere”, a declarat Trump publicației citate, reluând un mesaj pe care îl transmisese anterior altor jurnaliști.

Liderul de la Casa Albă și-a început ziua de duminică amenințând din nou Iranul cu „iadul” dacă nu redeschide Strâmtoarea Ormuz până marți.

Trump și-a extins ultimatumul către Teheran de a deschide strâmtoarea pentru nave, altfel va ataca centralele electrice și podurile Iranului.

„Marți va fi în Iran Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podurilor, toate într-una singură. Nimic nu se va compara cu asta!!! Deschideți Nenorocita de Strâmtoare, ticăloși nebuni, sau veți ajunge în Iad – VEȚI VEDEA! Slavă lui Allah”, a scris Trump pe contul său de socializare, Truth Social.

Președintele american a declarat pentru The Hill că niciun obiectiv de infrastructură nu va fi scutit de strategia de atac dacă Statele Unite și Iranul nu reușesc să ajungă la un acord.

Ulterior, misiunea Iranului la ONU a cerut duminică organizației Națiunilor Unite să acționeze „acum”.

„Încă o dată, președintele Statelor Unite amenință deschis că va distruge infrastructura esențială pentru supraviețuirea populației civile din Iran”, a afirmat misiunea pe platforma X.

Iranul respinge planul american

Iranul a dat luni un răspuns oficial la propunerea Statelor Unite privind încetarea războiului, după săptămâni de deliberări la înalt nivel, a transmis agenția de presă iraniană IRNA, citată de Iran International. Teheranul a respins propusa încetare a focului cerând în schimb o soluție permanentă a conflictului în baza condițiilor cerute de Iran.

Răspunsul Iranului, formulat în zece puncte, a fost încheiat după la capătul a ceea ce IRNA a descris drep „evaluări ample la cele mai înalte niveluri ale sistemului”.

Teheranul a respins ideea unei încetări temporare a focului, invocând experiențele trecute legate de negocierile cu Washingtonul și a subliniat nevoia unei încheieri durabile a războiului, care să ia în considerare cererile Iranului.

Solicitările Teheranului vizează încetarea conflictelor din regiune, un protocol privind tranzitul în siguranță al strâmtorii Ormuz, ridicarea sancțiunilor și reconstrucția.