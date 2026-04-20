Ultimele informații despre negocierile SUA – Iran. Când expiră armistițiul și de ce Pakistanul se pregătește pentru discuții care s-ar putea să nu aibă loc

Temerile privind faptul că armistițiul SUA-Iran ce expiră miercuri nu va fi prelungit s-au intensificat luni după ce SUA au capturat o navă iraniană în Golful Oman, iar Teheranul a amenințat că va riposta.

De asemenea, eforturile pentru o pace durabilă în regiune par să fie cel puțin pe un teren instabil, după ce Iranul a declarat că nu va participa la o a doua rundă de negocieri pe care SUA sperau să o inițieze înainte de expirarea armistițiului, transmite Reuters.

Când expiră armistițiul SUA-Iran? Nu e foarte clar, notează Reuters, amintind că Trump a anunțat oprirea ostilităților pentru două săptămâni pe 7 aprilie la ora 22:32 GMT. Data de 21 aprilie ar marca împlinirea a două săptămâni de la anunțul său. Aceasta ar putea fi marți seara în Statele Unite – sau miercuri dimineața în Iran.

Blocada în Golf continuă

Statele Unite au menținut blocada porturilor iraniene, în timp ce Iranul a ridicat și apoi a reimpus propria blocadă asupra traficului maritim care trece prin Strâmtoarea Ormuz, care gestionează de obicei aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Iar în noaptea de duminică spre luni marina militară americană a lovit o navă iraniană uriașă care nu a vrut să oprească în Golful Oman și apoi pușcași marini americani s-au dus cu elicoptere pentru a prelua controlul acesteia.

Armata iraniană a afirmat că nava venea din China. „Avertizăm că forțele armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde în curând și vor riposta împotriva acestui act de piraterie armată comis de armata americană”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei, potrivit presei de stat.

Prețurile petrolului au crescut cu peste 5%, iar piețele bursiere au fost afectate, pe fondul temerilor traderilor că armistițiul va cădea și traficul prin Golful Persic va rămâne la un nivel minim.

Iranul respinge noile negocieri de pace

Presa de stat iraniană a transmis ă Teheranul a respins noile negocieri de pace, invocând blocada actuală, retorica amenințătoare, precum și pozițiile schimbătoare ale Washingtonului și „cerințele excesive”.

„Nu poate restricționa exporturile de petrol ale Iranului și, în același timp, să se aștepte ca ceilalți să beneficieze de securitate fără restricții”, a scris pe rețelele de socializare primul vicepreședinte al Iranului, Mohammadreza Aref.

„Alegerea este clară: fie o piață liberă a petrolului pentru toți, fie riscul unor costuri semnificative pentru toată lumea”, a adăugat el.

Trump a amenințat anterior Iranul că SUA vor distruge fiecare pod și centrală electrică din Iran dacă Teheranul îi va respinge condițiile.

Iranul a spus că, dacă Statele Unite îi va ataca infrastructura civilă, va lovi centralele electrice și stațiile de desalinizare ale vecinilor arabi din Golf.

Pregătiri pentru discuții care s-ar putea să nu aibă loc

Trump a spus că emisarii săi vor sosi la Islamabad luni seara, cu o zi înainte de expirarea armistițiului de două săptămâni.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Reuters că delegația SUA va fi condusă de vicepreședintele JD Vance, care a condus primele discuții de pace din război acum o săptămână, și îi va include, de asemenea, pe emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și pe ginerele său, Jared Kushner. Însă Trump a afirmat pentru ABC News și MS Now că Vance nu va merge.

Pakistanul, care a jucat rolul de mediator principal, pare că se pregătește pentru discuții.

Două mari avioane de transport americane C-17 au aterizat la o bază aeriană duminică după-amiază, transportând echipamente de securitate și vehicule în pregătirea sosirii delegației americane, au spus doi responsabili pakistanezi de securitate.