Ultimul avion Antonov An-22 din dotarea armatei ruse s-a prăbușit. Toți cei aflați la bord au murit

Avionul de transport militar model Antonov An-22 s-a prăbușit marți în jurul orei locale 12.00 în regiunea Ivanovo, la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, potrivit agenției de stat ruse Tass. Potrivit cotidianului Kommersant, aeronava avea o vechime de peste 50 de ani, iar principala ipoteză este o defecțiune tehnică.

Avionul care s-a prăbușit era ultimul model An-22 aflat în uz, restul fiind consemnate la sol în 2024.

Martori citați de Kommersant au povestit că avionul a început să se integreze în aer, iar fragmente din fuselaj au ajuns în rezervorul lacului de acumulare Uvodskoye din apropierea localității Ivankovo.

Cele șapte persoane aflate la bord, doi piloți și cinci membri ai echipajului, au murit în urma impactului. Nu au fost raportate victime sau daune materiale la bord.

Surse citate de Kommersant spun că zborul a avut loc în urma unei revizii de rutină, iar aeronava era în serviciu de peste 50 de ani și că, cel mai probabil, s-a prăbușit din cauza unei defecțiuni tehnice.

Forțele aerospațiale ale Ministerului Apărării au înființat o comisie pentru a investiga circumstanțele accidentului, iar organele de anchetă militare au deschis un dosar penal.

Anchetatorii urmează să cerceteze locul accidentului și să ridice documentele referitoare la funcționarea și repararea aeronavei, precum și probe de combustibil, care vor fi trimise pentru analiză.