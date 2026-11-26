Născut într-o comunitate de romi din județul Teleorman, într-o familie cu cinci copii, Petrică Dulgheru are un doctorat în chimie la University College Dublin și un MBA la Central European University. Este fondatorul unui start-up, dar și al unui fond internațional de investiții pentru antreprenorii romi. În ediția de vineri, 27 noiembrie, a newsletter-ului „Partea Bună”, Petrică Dulgheru arată ce se întâmplă cu oamenii atunci când cineva le oferă încredere. Dacă doriți să o primiți vă puteți abona mai jos.



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Petrică Dulgheru a intrat la liceu, în sesiunea de toamnă, printre ultimii, cu cea mai mică medie din clasa sa. A ieșit primul și a avut apoi un parcurs academic impresionant. Mai mult, a fondat un start-up, Capture-AI, care dezvoltă o tehnologie de transformare a dioxidului de carbon din fabrici în combustibili verzi, premiată luna aceasta la nivel internațional. Însă o mare parte a muncii sale vizează o altă transformare, aceea a vieților unor oameni.

Este fondatorul organizației REDI, care susține antreprenori romi din Europa și Balcani și care a primit, de curând, un împrumut de 5 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei . Banii vor fi vor fi transformați în microcredite pentru antreprenori romi și afaceri care angajează romi din România, Republica Moldova, Albania și Kosovo.

Petrică Dulgheru, care locuiește astăzi la Bruxelles, a văzut în propria familie ce înseamnă să primești o șansă. La 18 ani, fratele său cel mare s-a angajat în domeniul extracției petroliere, ca să își ajute părinții să îi țină pe cei mici în școală. Apoi, când Petrică Dulgheru a ajuns la facultate, l-a ajutat pe fratele său să-și termine liceul. „Am fost primul din familia mea care a terminat liceul și am simțit cumva obligația să-i ajut pe ceilalți frați ai mei”, povestește antreprenorul social. „Astăzi, fratele meu are masterat în filosofie, una dintre surorile mele este medic stomatolog, am o altă soră care este asistentă-șefă la Floreasca, am o altă soră care este aici, în Belgia, profesoară”, spune el.

Continuarea, în ediția de vineri a newsletter-ului „Partea Bună”.