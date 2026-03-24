Un actor nominalizat la Premiul Oscar spune că nu îi mai vine să iasă din casă din cauza comentariilor despre înfățișarea sa

Actorul irlandez Barry Keoghan, a cărui carieră a decolat după interpretarea din filmul de război „Dunkirk” al regizorului Christopher Nolan, afirmă că, în pofida succesului pe care l-a cunoscut în ultimii ani, s-a retras în sine și a devenit reticent să mai iasă în public din cauza comentariilor malițioase despre înfățișarea sa, relatează The Independent.

„Există foarte mult abuz legat de felul în care arăt, și s-a depășit oarecum punctul acela de ‘toată lumea trece prin asta’ – ceea ce e adevărat – dar pe mine m-a făcut să mă retrag [din actorie]”, a declarat el într-un interviu acordat postului de radio SiriusXM.

„M-a făcut să mă închid în mine și să nu mai vreau să particip la evenimente. Să nu mai vreau să ies din casă”, a continuat actorul.

„Cred că mă îndepărtez de mediul online, dar sunt totuși o persoană curioasă care vrea să meargă mai departe”, a explicat el. „Dacă particip la un eveniment sau merg undeva, vrei să vezi cum a fost primit acest lucru. Nu e plăcut, știi, există multă ură online”, a deplâns el.

Actorul se teme că fiul său va fi afectat de comentariile la adresa sa

Keoghan a continuat: „Nu trebuie să mă ascund, pentru că deja mă ascund. Nu trebuie să merg în anumite locuri, pentru că, de fapt, nu mai merg în acele locuri din cauza acestor lucruri. Dar când asta începe să se infiltreze în arta ta, devine o problemă, pentru că ajungi să nu mai vrei nici măcar să apari pe ecran”.

El a adăugat că modul în care bullying-ul online l-a afectat „devine o problemă”. Keoghan și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la modul în care comentariile negative îndreptate împotriva lui pe internet ar putea, într-o zi, să-l afecteze pe Brando, fiul său în vârstă de trei ani pe care îl are cu fosta sa parteneră, Alyson Sandro.

„Este dezamăgitor pentru fani, dar este și dezamăgitor că băiețelul meu va trebui să citească toate aceste lucruri când va fi mai mare”, a deplâns el.

The Independent amintește că nu e prima oară când actorul irlandez reacționează la valul de ură îndreptat împotriva sa în mediul online. În decembrie 2024, el le-a cerut oamenilor „să fie respectuoși”, în urma criticilor primite după despărțirea de cântăreața Sabrina Carpenter.

Barry Keoghan pozează în februarie 2023 cu Premiul BAFTA câștigat filmului „The Banshees of Inisherin”, FOTO: Justin Tallis / AFP / Profimedia

Keoghan e considerat unul dintre cei mai talentați actori din generația sa pentru cinematografia britanică

Acum în vârstă de 33 de ani, Keoghan a avut în 2017 două roluri care i-au lansat cariera: în filmul „Dunkirk” al regizorului Christopher Nolan și în lungmetrajul „The Killing of a Sacred Deer” al apreciatului regizor elen Yorgos Lanthimos.

De atunci el a jucat în filme ca „Eternals”, „Saltburn” sau „Crime 101” – titlul de acțiune lansat anul acesta în care a jucat alături de nume precum Chris Hemsworth, Mark Ruffalo și Halle Berry.

„The Banshees of Inisherin”, comedia neagră din 2022 cu Colin Farrell și Brendan Gleeson, i-a adus prima nominalizare la Premiul Oscar din carieră, pentru cel mai bun actor într-un rol secundar. Chiar dacă statueta Oscar a fost câștigată în cele din urmă de actorul Ke Huy Quan pentru interpretarea sa din „Everything Everywhere All at Once”, Keoghan a fost recompensat cu Premiul BAFTA grație interpretării sale.

El urmează să-l interpreteze pe Ringo Starr în proiectul biografic despre „The Beatles” al regizorului Sam Mendes, conceput de acesta sub forma a patru lungmetraje, fiecare spus din perspectiva unuia dintre membrii legendarei trupe. Filmările au început în noiembrie anul trecut, Mendes estimând că vor dura cel puțin un an întrucât intenționează să le realizeze pe toate unul după altul.

În prezent, Keoghan poate fi văzut în „The Immortal Man”, noul film Netflix din universul „Peaky Blinders”, în rolul lui Erasmus „Duke” Shelby, fiul personajului principal Tommy Shelby jucat de Cillian Murphy.

„The Banshees of Inisherin” poate fi văzut în schimb pe platforma Disney+, sub titlul „Spiritele din Inisherin” pentru abonații ce au setat contul în limba română.